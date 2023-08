Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella: musica e gusto tra i vicoli di un borgo mozzafiato

La Sagra della braciola torna per l’edizione numero 43 a Montecorvino Rovella, borgo in provincia di Salerno: è la più antica sagra dei monti Picentini.

Sagra della braciola a Montecorvino Rovella: una tradizione che va avanti dal 1500

Da venerdì 25 a martedì 29 agosto la Pro Loco Rovella organizza la Sagra della braciola, cinque giorni di festa con stand enogastronomici, artigianato, hobbisti e musica in piazza. Regina dell’evento ovviamente la braciola, piatto tipico della tradizione campana preparato secondo un’antica e segreta ricetta risalente, pare, addirittura al 1500: quando cioè gli spagnoli arrivarono al Regno di Napoli.

Da 43 anni, però, la tradizione è diventata festa per l’intera cittadina di Montecorvino Rovella, dove tra i vicoli del paese vengono fatte cuocere lentamente le braciole di carne, avvolte da un caratteristico fil di ferro e servite nel panino. Ovviamente non può mancare il vino locale ad accompagnare questa specialità, insieme a tanti altri prodotti tipici locali che non lasceranno scontento nessun palato: immancabili la pasta, le patatine e le zeppole fritte come dolce.

Sagra di qualità, gluten free e attenzione all’ambiente

L’evento enogastronomico più longevo dei Picentini si fregia di numerosi attestati che ne fanno un appuntamento da non perdere: in primis il marchio “Sagra di qualità“, rilasciato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che nel 2023 è stato assegnato a 63 eventi sparsi su tutto il territorio nazionale. Sono poi disponibili panini senza glutine, una particolare attenzione per allergici ed intolleranti a questo alimento. La sagra sarà inoltre “plastic free“, grazie all’utilizzo di solo materiale compostabile: un impegno che è valso il “sigillo” di Legambiente.

Ma dopo aver mangiato c’è modo di bruciare qualche caloria con gli eventi musicali che avranno luogo in piazza Municipio: culmine della programma la serata conclusiva del 29 agosto con l’evento “Nostalgia anni ’90” che porterà i visitatori indietro nel tempo con i tormentoni musicali dell’ultimo decennio del secolo scorso.

Come arrivare a Montecorvino Rovella

Il borgo che ospiterà la Sagra della braciola si trova in provincia di Salerno. E’ possibile raggiungerlo dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita Pontecagnano Sud, seguendo le indicazioni per Montecorvino Rovella presenti già dalla rotonda autostradale. Dallo svincolo autostradale si dovranno percorrere circa 14 km su strada provinciale (percorribili in 20 minuti salvo traffico).

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook Pro Loco Rovella.