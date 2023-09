“Voci d’autunno”, nove concerti gratis a Torre del Greco: tutti i nomi

“Voci d’autunno” è il nome scelto per la rassegna musicale organizzata dal comune di Torre del Greco che riporterà la buona musica in due spettacolari location cittadine tra settembre e novembre 2023: la kermesse sarà dedicata alla memoria di Giovanbattista Cutolo.

“Voci d’autunno”, musica contro la violenza

Nella città del corallo torna protagonista la musica: nove concerti gratuiti tra Villa Macrina e gli ex Mulini Marzoli con nomi di spicco del panorama musicale regionale e nazionale. Nove eventi, uno a settimana, ogni sabato sera (con l’eccezione di Peppe Servillo che suonerà di domenica): un’offerta musicale decisamente variegata ma con un’impronta che farà felici gli amanti delle rielaborazioni dei più grandi nomi della canzone napoletana ed incuriosirà certamente i fan dei ritmi americani del secolo scorso con serate a tema blues, swing e jazz.

La prima edizione della rassegna musicale vede la firma del maestro Giuseppe Di Capua alla direzione artistica ed è stata dedicata alla memoria del giovane ucciso per futili motivi a piazza Municipio il 31 agosto scorso, Giovanbattista Cutolo, detto Giò Giò, la cui famiglia è di origini torresi. Infatti, la denominazione completa dell’evento sarà “Voci d’autunno dedicate a Giò Giò Cutolo contro tutte le violenze“.

Concerti autunnali a Torre del Greco, il programma completo

Si parte sabato 23 settembre da Villa Macrina con Iacentino, Rosy Busiello e la sua virtual band con l’omaggio a Peppino Di Capri e si chiuderà il 18 novembre, sempre di sabato, con un concerto finale agli ex Molini Meridionali Marzoli di via Calastro (ma il nome dell’artista che si esibirà per la chiusura è rigorosamente “top secret”). Ecco il programma completo:

Sabato 23 settembre 2023 – ore 20.30

Villa Macrina

Iacentino e la sua Virtual Band con la partecipazione di Rosy Busiello

“Omaggio a Peppino Di Capri”

Sabato 30 settembre 2023 – ore 20.30

Villa Macrina

Antonio Onorato

“Newpolitanband”

Sabato 7 ottobre 2023 – ore 20.30

Villa Macrina

Enzo Gragnaniello

“Dint’ ‘o posto sbagliato”

Sabato 14 ottobre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

Gabriella Di Capua Quartet

“In the night”

Opening: Maurizio Giobbe Trio

Sabato 21 ottobre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

The Groove Out Rhythm’n’ Blues Band

“Un viaggio tra Stax e Motown”

Domenica 29 ottobre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

Peppe Servillo e Solis String Quartet

“Carosonamente”

Sabato 4 novembre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

The Caponi Brothers Swing Orchestra

“Swing & Sodal”

Sabato 11 novembre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

Marina Bruno feat. Daniele Sepe

“Parthenoplay”

Opening: Maurizio Giobbe Trio

Sabato 18 novembre 2023 – ore 20.30

Ex Mulini Meridionali Marzoli

Concerto Finale

L’ingresso ai concerti è gratuito ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito del comune di Torre del Greco: www.comune.torregreco.na.it