Festa del Pane tra tradizioni, specialità e assaggi di pasta e fagioli: ingresso gratis

Nella serata di sabato 30 settembre, a partire dalle ore 19:30, presso l’Arena Comunale di San Nicola La Strada, si terrà la XIII edizione della Festa del Pane Canestrato, uno degli eventi più attesi nel Casertano che celebra l’antica tradizione gastronomica con degustazioni, assaggi e vino locale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti da forno. L’ingresso è gratis.

Arriva la Festa del Pane Canestrato 2023 a San Nicola La Strada

Si tratta di una festa che nasce per ricordare e celebrare la tradizione del pane fatto in casa, anticamente messo a crescere nelle piccole canestre di vimini, chiamate anche canestrelle. Subito dopo veniva cotto a legna nei forni dei vecchi cortili del borgo, di proprietà e di uso delle famiglie.

Il giorno di cottura, che spesso cadeva proprio di sabato, si rivelava una vera e propria festa per gli abitanti di San Nicola la Strada che prelevavano i pezzi di pane fresco, biscotti, freselle e altre specialità, preparandosi per il pranzo domenicale che doveva essere più abbondante del solito.

LEGGI ANCHE

Torna la Festa del Cioccolato Artigianale: 4 giorni di stand, dolci e specialità a ingresso gratis per tutti

Proprio ripercorrendo il clima gioioso dell’epoca, la serata di sabato trascorrerà all’insegna del divertimento e del gusto con l’edizione 2023 del consueto evento, organizzato dalla Proloco di San Nicola la Strada, guidata dal presidente Giuseppe Costantino.

Tante le prelibatezze da gustare, non solo a base di pane. Ai partecipanti, ad esempio, sarà servito un meraviglioso assaggio di pasta e fagioli, accompagnato dal buon vino locale. Non mancheranno fette di pane condite con olio e pomodoro, in ricordo della tradizionale merenda che le mamme offrivano ai propri figli.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa del Pane Canestrato, XIII edizione;

Quando: sabato 30 settembre 2023 dalle ore 19:30;

Dove: Arena Comunale di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.