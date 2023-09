Torna la Festa del Cioccolato: 4 giorni di stand, dolci e specialità a ingresso gratis

Cioccolateano, la grande festa del cioccolato artigianale, torna a Teano (Caserta) con un doppio appuntamento per due weekend consecutivi: 7 e 8, 14 e 15 ottobre 2023. Si tratta di uno degli eventi più amati dai golosi che potranno non solo assaggiare svariate prelibatezze ma anche assistere a spettacoli e show imperdibili. L’ingresso è gratis.

Anche quest’anno la manifestazione animerà le vie del centro storico di Teano che si trasformeranno in veri e propri percorsi di gusto. Tanti saranno gli stand gastronomici allestiti che proporranno non solo specialità dolciarie ma anche salate.

Alla kermesse, organizzata dalla Pro Loco Teanum Sidicinum, prenderanno parte i migliori maestri cioccolatieri e produttori artigianali che incanteranno gli ospiti con creazioni in cioccolato, degustazioni, dimostrazioni e chocolate show.

Passeggiando per il suggestivo centro Casertano sarà possibile immergersi in un mix di profumi e sapori tra cioccolatini, praline, tavolette, praline e dolci di vario tipo. Non mancheranno laboratori artistici e momenti musicali per grandi e piccini.

Si susseguiranno ben 4 giorni, divisi in 2 weekend, dedicati ad uno dei prodotti più amati da intere generazioni, il cioccolato, che se consumato in modo genuino e responsabile porta con sé innumerevoli benefici. È risaputo, infatti, che il cioccolato naturale è ricco di flavonoidi, sostanza di grande proprietà, altamente salubre, antiossidante, antidepressiva, cardio protettore, vasodilatatore della circolazione sanguigna ed acceleratore del metabolismo. Non a caso questo alimento era considerato fin dai Maya e dagli Incas il “Cibo degli Dei”, buono e utile alla salute.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Cioccolateano 2023, la festa del cioccolato;

Quando: 7 e 8 ottobre, 14 e 15 ottobre 2023;

Dove: centro storico di Teano (in provincia di Caserta);

Maggiori info: 327 160 52 73/ 389 423 62 55 – Facebook Pro Loco Teano Teanum Sidicinum.