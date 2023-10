Apre la Terra delle Zucche: c’è il Sentiero delle Fiabe con i personaggi più amati

Dal 7 ottobre all’1 novembre 2023 all’Oasi Vivinatura di Lago Sele (Eboli) torna La Terra delle Zucche, uno degli eventi dedicati all’autunno e ad Halloween firmato Ma dove vivono i cartoni di Aurora Manuele. Per tutti i weekend del mese, la splendida area naturalistica da un lato sarà popolata dai personaggi più amati delle fiabe, dall’altro riprodurrà l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest, la festa tedesca della birra più famosa al mondo.

Terra delle Zucche all’Oasi di Eboli: Halloween, fiabe e Oktoberfest

Giunta alla VI edizione, La Terra delle Zucche accoglierà grandi e piccini all’interno dell’Oasi Vivinatura. Qui troveranno non solo un fantastico campo di zucche ma anche tante altre attrazioni, attività e spettacoli d’eccezione.

Tra le novità di quest’anno c’è il Sentiero delle Fiabe, ispirato alla Strada delle Fiabe in Germania, un percorso di circa 600 km da Hanau fino a Brema che attraversa i luoghi che hanno ispirato i più bei racconti dell’infanzia.

Il percorso fiabesco ricreato nel bosco dell’Oasi si rifà al mondo delle fiabe dei fratelli Grimm come Biancaneve e Cenerentola. Lungo il tragitto, ricco di colpi di scena e accessibile tramite una fable card, i visitatori potranno incontrare i loro personaggi preferiti come Hansel e Gretel, la Strega e tanti altri.

Non solo favole e fantasia ma anche tanto divertimento: a La Terra delle Zucche prenderà il via anche l’Oktoberfest tra fiumi di birra, balli bavaresi e tirolesi con artisti in costumi originali, degustazioni di prodotti tipici come wurstel e crauti.

Oltre ai laboratori di pittura e intarsio delle zucche, da portare poi a casa, per i bambini si susseguiranno svariate attrattive come i pumpkin games. Tutta la famiglia potrà, poi, cimentarsi in passeggiate nel bosco, giri in trattore, visite allo shop di dolcetti e prodotti tipici. Su prenotazione è possibile usufruire dell’area pic nic. Sul posto è presente anche l’area street food.

La Terra delle Zucche all’Oasi di Eboli: orari e prezzi dei biglietti

La Terra delle Zucche sarà aperta tutti i weekend di ottobre dalle 10 alle 17 mentre nei weekend 21-22 e 28-29 ottobre, il 31 ottobre e il primo novembre, oltre all’apertura diurna, ci sarà anche l’edizione serale, dalle 19 a mezzanotte. In occasione delle aperture notturne e della festa di Halloween, il Sentiero delle Fiabe lascerà spazio al Bosco Infestato, abitato da maghi e streghette.

I biglietti hanno un costo di 15 euro: per gli adulti è compreso l’ingresso più una birra mentre per i bambini è inclusa una Pumpkin Fest Box che contiene i dolcetti di Hansel e Gretel, le fiabe dei fratelli Grimm, l’accesso ad un laboratorio di pittura della zucca (con zucca compresa), danze tirolesi e giochi a tema. I tickets sono acquistabili anche online sul sito ufficiale dell’evento.