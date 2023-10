Il Faro di Capo Miseno apre con ingresso gratis: è tra i sentieri più belli d’Italia

Sabato 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è prevista un’apertura straordinaria del suggestivo Faro di Capo Miseno, a Bacoli, con visite gratis per tutti nell’arco della mattinata, dalle 9 alle 13. A renderlo noto è la Pro Loco Città di Bacoli.

Visite gratis al Faro di Capo Miseno: tra i sentieri più belli d’Italia

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una ricorrenza celebrativa nazionale che fu istituita per commemorare la fine della prima guerra mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti che sancì la resa dell’impero austro-ungarico all’Italia.

Tra le iniziative messe in campo dalla Marina Militare per la giornata del 4 novembre c’è l’open day che prevede l’apertura straordinaria del Faro di Capo Miseno, uno dei più antichi e belli d’Italia, raggiungibile attraverso un meraviglioso percorso dalla vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Un posto magico e romantico che consente di scorgere il Vesuvio, Capri, Ischia e Procida, visitabile solo in rare occasioni. Per anni, inoltre, è rimasto completamente chiuso per problemi di sicurezza: soltanto lo scorso febbraio, con il completamento dei lavori di restauro, è stato riaperto.

L’itinerario per raggiungere il faro, dalle falde di Capo Miseno, ha una durata di circa 20 minuti. Si tratta di una strada in salita che regala spettacolari scorci panoramici ed è facilmente percorribile a piedi. Per prendere parte alle visite gratuite non occorre alcuna prenotazione, basta presentarsi sul posto nella fascia oraria indicata (esclusivamente di mattina dalle 9 alle 13).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco Città di Bacoli tramite mail all’indirizzo prolococittadibacoli@gmail.com o mediante PEC all’indirizzo prolocobacoli@pec.it. In alternativa è attivo il numero telefonico 379 103 0885.

