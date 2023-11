Nel Napoletano la pista sul ghiaccio più grande del Centro-Sud: è quella di Disneyland

Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 18, all’esterno del Centro Commerciale di Mugnano di Napoli riaprirà la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro-Sud, presente nel popolare parco giochi di Disneyland Paris. L’attrazione, riproposta per la terza edizione di Mugnano sul Ghiaccio, rientra tra gli eventi lanciati in sinergia con il Comune di Mugnano e resterà aperta fino a maggio 2024.

A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro-Sud

Si tratta di una pista di ghiaccio sintetico XTRAICE di circa 350 mq, sapientemente realizzata per garantire sicurezza a grandi e piccini. Sarà ancor più estesa rispetto alle scorse edizioni, confermandosi ancora una volta come la più grande del Centro-Sud.

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico XTRAICE, la più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris, sta per riaprire. Dopo mesi di attesa, siamo pronti a farvi vivere emozioni uniche su una pista ancora più grande. Ben 350 mq di puro divertimento, stavolta per un anno intero, senza interruzioni” – è l’annuncio diffuso sui social dalla Pro Loco Mugnano APS.

All’enorme area pattinaggio quest’anno si accompagnano ben due novità: il Tobogan, uno scivolo inclinato a due corsie, ideale per far divertire i bambini, e una pista di Curling, l‘unica in Italia oltre a quella presente in Trentino.

In occasione dell’inaugurazione di Mugnano sul Ghiaccio 2023, sabato 11 novembre all’esterno del polo commerciale si esibiranno diversi artisti come Mr. Hyde, Marsica De Angelis e il comico Mino Abbacuccio. Non mancherà l’animazione speciale per i bambini né il dj set conclusivo con DJ Paco che allieterà i presenti con una colonna sonora eccezionale per ballare sotto le stelle, in compagnia della scuola di ballo Fuego Latino di Tonia Gala.