La Sagra del Ragù a Napoli: menù completo a 10 euro, musica e tammorre

La Sagra del Ragù nel centro storico di Napoli. Venerdì 8 dicembre 2023, in occasione della festa dell’Immacolata, si terrà la Sagra del Ragù a Napoli in piazzetta del Grande Archivio, dalle ore 12 alle 19.

La Sagra del Ragù a Napoli

L’evento è stato organizzato dalla Locanda Seggio del Popolo e, per ogni partecipante, prevede un menù al costo di 10 euro costituito da: Pasta al Ragù Napoletano, salsicce e tracchiulelle. Ticket aggiuntivo di 2 euro per un bicchiere di vino. Non mancherà l’atmosfera partenopea a circondare il tutto, con musica, tammorra e la partecipazione di Pulcinella e Masaniello.

Il Ragù Napoletano: cenni sulla preparazione

Il Ragù Napoletano è il condimento più famoso della Cucina Napoletana, la cui ricetta non è di facile realizzazione e soprattutto prevede una cottura molto lunga. Tradizionalmente, infatti, il ragù doveva cuocere su una fornacella a carbone per almeno sei ore, ed il sugo doveva sobbollire producendo delle piccole bolle di vapore, in napoletano pappuliare, termine chiaramente onomatopeico che ricorda proprio il suono prodotto ripetutamente dalle bollicine.

Con il passare del tempo e l’abbandono dell’uso del focolare, il ragù viene cucinato su comuni fornelli a gas od elettrici, rispettando però rigorosamente il procedimento della tradizione, altrimenti si otterrebbe un semplice sugo di carne con il pomodoro. Nun è rraù, è carne cu ‘a pummarola, un modo di dire che rappresenta il concetto e viene utilizzato anche per indicare delle imitazioni di scarsissima qualità.

