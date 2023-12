Il Palazzo Reale apre di notte per le feste di Natale: ingressi a 3 euro e concerto gratis

Il Palazzo Reale di Napoli celebra il Natale con un programma ricco di eventi e aperture straordinarie tra ingressi a prezzi ridotti, visite serali e iniziative speciali per offrire ai visitatori un’esperienza ancor più suggestiva.

Eventi gratis e visite serali al Palazzo Reale di Napoli per Natale

Anche quest’anno, come da tradizione, dall’8 dicembre sarà allestito il maestoso albero decorato sullo Scalone d’Onore del Palazzo. Ai piedi dell’imponente Albero dei Desideri, gli ospiti troveranno un grande pacco regalo dove non solo i bambini ma anche gli adulti potranno imbucare le proprie lettere. Una selezione di messaggi ricevuti sarà poi pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2024.

Ampio spazio ancora una volta al presepe napoletano della collezione Intesa Sanpaolo, con l’allestimento permanente, in una sala al termine del percorso di visita dell’Appartamento di Etichetta. L’opera, composta da più di 210 tra pastori e personaggi, oltre agli animali e ben 144 accessori, è stata realizzata da celebri artisti del ‘700 napoletano tra cui Giuseppe Sanmartino – autore del celebre Cristo Velato – e Francesco Celebrano, ed è tra le più ricche rappresentazioni dell’arte presepiale del ‘700 napoletano.

Numerose anche le aperture straordinarie che caratterizzeranno il mese di dicembre. Si parte nel giorno dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre, con un’apertura serale dalle 20 a mezzanotte al costo ridotto di 3 euro. Con le stesse modalità, l’apertura notturna sarà replicata sabato 30 dicembre.

Mercoledì 20 e 27 dicembre il Palazzo Reale non chiuderà per il consueto giorno di chiusura settimanale, ma è prevista l’apertura straordinaria diurna dalle 9 alle 13 per favorire i flussi turistici durante il periodo natalizio. Sabato 16 dicembre, inoltre, sarà aperto il Deposito Foriera: le visite, su prenotazione, sono fissate dalle 10 alle 11:30.

Martedì 19 dicembre, dalle 18, sarà possibile assistere al Concerto dei Virtuosi di Sansevero nel Teatro di Corte con musiche di Britten, Bloch e Bruch. L’ingresso è gratis ma è necessaria la prenotazione da effettuare inoltrando la richiesta all’indirizzo fondazionenapolitano@gmail.com.

Infine, il 14 dicembre nella Cappella Reale sarà inaugurata la mostra dedicata al pittore napoletano Domenico Morelli, una nuova apertura del sito partenopeo finalizzata alla celebrazione dei 200 anni dalla nascita dell’artista.