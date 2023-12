Arriva la Festa del Mandarino alla Casina Vanvitelliana: cibo, concerti e visite gratis

Sabato 9 e domenica 10 dicembre il Parco Vanvitelliano del Fusaro, che accoglie la celebre Casina di Bacoli già illuminata a festa per il Natale, ospiterà la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, uno degli eventi legati alle eccellenze del territorio, giunto alla sua 11esima edizione.

Festa Mandarino alla Casina Vanvitelliana: tra cibo e visite gratis

Si tratta di un evento promosso dall’Associazione L’Immagine del Mito con il patrocinio di Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consorzio Promos Ricerche e dei Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Procida, Barano d’Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, con la partecipazione istituzionale del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Anche l’11esima edizione della grande festa si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio flegreo e delle isole di Ischia e Procida promuovendo l’ambiente, la natura, il patrimonio paesaggistico e agroalimentare. L’attenzione de L’Immagine del Mito è rivolta in particolare al recupero e alla promozione delle produzioni tipiche e tradizionali, come nel caso del limone, il mandarino e il liquore da esso derivato che hanno ottenuto il riconoscimento di Prodotti della Tradizione – PAT – della Campania da parte del Ministero dell’Agricoltura e Foreste.

Per la durata dell’evento sarà possibile passeggiare tra i vari stand espositivi e degustare non solo cibi a base di mandarino ma anche vini e altri prodotti. Ampio spazio sarà dato anche ai cosmetici base di prodotti vegetali campani e all’artigianato artistico con ceramiche e pitture. Ad accogliere i visitatori, guidandoli verso il percorso di degustazione del mandarino, saranno gli allievi dell’istituto professionale Gioacchino Rossi.

La festa prende il via ufficialmente sabato 9 dicembre alle 10:30 quando, presso la Villa Ostrichina del Parco Borbonico, si terrà l’intervento di Domenico Tiseo sulle proprietà degli agrumi e della mela annurca dei Campi Flegrei. Seguirà alle 11 la presentazione del progetto Parco Cerillo con Diego D’Orso e subito dopo, alle 11:30, ci sarà il concerto degli allievi della seconda e terza media ad indirizzo musicale, sezione G, della scuola secondaria di primo grado G.B. Basile di Giugliano in Campania a cura dei docenti Alberto Di Napoli, Francesco Maggio, Giuseppe Sgamato, Luciano Spinelli.

Domenica 10 dicembre alle 10:30, ancora presso la Villa Ostrichina, è previsto l’incontro Verso il presidio Slow Food dei Campi Flegrei con Arturo Delogu. Alle 11 è in programma la presentazione del Bollettino Flegreo a cura di Maurizio Erto seguita da quella del libro Io sono Maria la Puteolana di Filomena Liccardo. Seguirà uno spettacolo di recitazione di Yvonne Carbonaro con l’attrice Lucia Oreto, con accompagnamento al violino di Maria Oreto. Infine la performance de I Fisarmà. Chiuderà la manifestazione l’intervento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

In entrambe le giornate sarà possibile visitare, con ingresso gratis, i seguenti orti e agrumeti: Museo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Castello Aragonese di Baia a Bacoli; Parco Cerillo in via Cerillo a Bacoli; Giardino dell’Orco in via Lago D’Averno a Pozzuoli; Masseria Sardo di via Montenuovo Licola Patria a Pozzuoli.