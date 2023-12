Babbo Natale ai Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa

Anche quest’anno il programma dei Mercatini di Natale Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è ricchissimo e, per questa speciale quinta edizione, tutto a tema “cioccolato”. La magia delle feste e il cioccolato sono amati certamente a tutte le età ma, come sempre, i Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa con tutti i loro eventi, spettacoli e concerti hanno un’attenzione particolare per i più piccoli.

Tra gli eventi dedicati ai bambini, infatti, ci sono la caccia al tesoro, l’incontro con Babbo Natale e, soprattutto, uno spettacolo dell’animazione ogni 30 minuti. I Mercatini, dunque, si pongono come estremamente family friendly e, proprio per questo, è stata pensata una promozione speciale per le famiglie che vorranno concedersi una giornata diversa dal solito e ricca di magia delle feste.

Promo Famiglia Mercatini di Natale Napoli 2023

I biglietti per accedere ai Mercatini di Natale Napoli 2023 sono acquistabili in loco al botteghino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa oppure online su Live Ticket fino alle 23:59 del giorno precedente rispetto alla data scelta. Si ricorda che, nell’arco del mese di Mercatini, ci saranno alcuni giorni di chiusura: il 4 e l’11 dicembre, il 24, il 25, il 31 dicembre e l’1 e il 2 gennaio per le festività.

Normalmente, il prezzo del biglietto d’ingresso è di 8,00 euro nei giorni feriali e di 12,00 euro nei giorni festivi e nel weekend. Il biglietto ridotto, invece, ha un costo di 6,00 euro e ne hanno diritto i bambini dai 3 ai 12 anni. Il biglietto è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità.

Quest’anno, però, ci sono anche due novità: entrano a far parte della famiglia dei Mercatini di Natale Napoli il biglietto aperto, un ticket senza data, dal costo di 14,85 euro e la Promo Famiglia valida tutti i giorni tranne durante il weekend e nei giorni festivi. Questa speciale promozione permetterà alle famiglie di avere due biglietti interi e due ridotti al prezzo totale di 24,00 euro.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli;

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Giorni di chiusura: 4, 11, 24, 25 e 31 dicembre 2023, 1 e 2 gennaio 2024

Costo dei biglietti:

– in settimana € 8,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– nei weekend e nei giorni festivi € 12,00 per adulto e € 6,00 per bambino (3-12 anni)

– diversamente abili gratuito (sito web Live Ticket)

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli