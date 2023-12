Torna la Festa del Cioccolato: 4 giorni tra dolci e specialità a ingresso gratis

Dopo le tappe di Napoli e Sorrento, Chocoland arriva nel Casertano dando il via, dal 14 al 17 dicembre, alla grande festa del cioccolato in corso Ugo De Carolis, a Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che darà la possibilità ai visitatori di degustare il miglior cioccolato artigianale ed assistere a spettacoli mozzafiato. L’ingresso è gratis.

Chocoland, la festa del cioccolato a Santa Maria Capua Vetere

La celebre fiera del cioccolato inonderà di profumi e prelibatezze il centro di Santa Maria Capua Vetere per ben 4 giorni. I visitatori potranno passeggiare tra i diversi stand di cioccolato, dolci, torroni, liquori e tanto altro, curiosando tra le specialità dolciarie realizzate dai migliori maestri cioccolatieri e pastry chef.

Il tutto in un’atmosfera di divertimento tra laboratori, show cooking, animazione per bambini e spettacoli. Anche per la tappa casertana sarà Willy Wonka ad accogliere grandi e piccini: il celebre proprietario della fabbrica del cioccolato sarà presente tutti i giorni, dalle 16 alle 20, pronto ad incoronare i vincitori del Gold Ticket.

Non mancheranno performance d’eccezione: il 14 dicembre, dalle 16 alle 20, si terrà uno show di magia e cabaret mentre il 15 dicembre dalle 17 alle 19 è previsto il Pollastro Show Xmas, uno spettacolo di giocoleria, equilibrio e giochi di fuoco a tema natalizio.

Con Chocoland entra nel vivo il cartellone natalizio di Santa Maria Capua Vetere con eventi in programma fino al 6 gennaio. Si susseguiranno concerti, bande musicali e mostre, sarà allestita la casetta di Babbo Natale, si avvierà il Cammino di Santo Stefano e ci saranno presepi viventi. Tra gli ospiti d’eccezione Eugenio Bennato (in concerto al Teatro Garibaldi il 19 dicembre). In piazza Mazzini, il 6 gennaio, dalle 9 alle 13, arriverà anche la Befana.

