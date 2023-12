Capodanno in piazza a Pozzuoli, da Franco Ricciardi e Andrea Sannino: tutti gli artisti

Cantanti e comici del Capodanno in piazza a Pozzuoli – Foto: Gigi Manzoni sindaco

Svelati gli ospiti del Capodanno a Pozzuoli: a intrattenere il pubblico, riunito in piazza della Repubblica per il countdown di mezzanotte, saranno Franco Ricciardi, Andrea Sannino e tanti altri cantanti, comici e dj pronti a intrattenere la platea dalla sera del 31 dicembre fino alle prime ore del mattino dell’1 gennaio 2024.

Capodanno Pozzuoli tra cantanti e comici: da Ricciardi a Sannino

“Anche quest’anno il Capodanno a Pozzuoli promette di essere un grande successo. Un’orchestra, un dj, un duo comico e quattro grandi artisti si alterneranno sul palco di piazza della Repubblica per un nuovo anno all’insegna della musica e dell’arte. I nomi sono di prim’ordine” – ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, via social.

A celebrare l’inizio del nuovo anno ci sarà innanzitutto Monica Sarnelli, grande interprete della canzone napoletana che vanta collaborazioni con i più grandi artisti nazionali. Giovane ma già conosciutissimo, anche Ivan Granatino farà parte dei grandi ospiti del Capodanno puteolano. A completare la performance musicale dal vivo Andrea Sannino, voce dell’inconfondibile Abbracciame, e Franco Ricciardi, vincitore di ben due David di Donatello.

La festa dell’ultima serata dell’anno prenderà il via alle 22.30 con l’esibizione dell’American Orchestra. Nel corso della lunga notte in piazza si susseguiranno tre diversi dj-set di Alessandro Palumbo, accompagnato dai ballerini Alessia Bellini e Mario Paola.

“Ci sarà spazio anche per la comicità, con il duo tutto al femminile delle Sex and The Sud, che dal palco di Made in Sud sbarcheranno a Pozzuoli per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con una sana e liberatoria risata. La conduzione è affidata, come gli scorsi anni, all’esperienza di Mino Monelli, conduttore televisivo, radiofonico e showman” – ha sottolineato il primo cittadino.

“Sono estremamente soddisfatto del lavoro fatto per l’organizzazione di questo Capodanno. La nostra piazza sarà nuovamente riempita da migliaia di persone. Tanti turisti hanno prenotato negli alberghi e nei b&b della città per festeggiare a due passi dal mare la fine del 2023 e l’arrivo del 2024″.

“Si parte a mezzogiorno con il tradizionale aperitivo alla Darsena e si finisce al mattino del primo giorno del nuovo anno con tanta musica. Mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla programmazione di questo evento e tutti coloro che supporteranno la sua realizzazione, lavorando con passione e dedizione per offrire a tutti uno spettacolo che si prospetta davvero senza precedenti”.