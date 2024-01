Festa del Cioccolato Artigianale a Pozzuoli: 3 giorni di stand a ingresso gratis per tutti

Dal 9 all’11 febbraio 2024 la Festa del Cioccolato artigianale farà tappa a Pozzuoli, in piazza della Repubblica. L’Associazione Cioccolattieri Choco Amore porterà nel cuore del centro puteolano il meglio del cioccolato Made in Italy, privo di additivi e conservanti. Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali partirà il 2 febbraio da Reggio Emilia per poi giungere nel Napoletano. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più famosi d’Italia. L’ingresso è gratis.

Festa del cioccolato a Pozzuoli: 3 giorni di stand a ingresso gratis

Tra le più belle piazze italiane scelte per il tour 2024 c’è quella di Pozzuoli che darà il via a 3 giorni di divertimento e sapori inconfondibili. Sarà il cioccolato l’indiscusso protagonista della kermesse, declinato nelle più svariate prelibatezze e valorizzato soprattutto come prodotto artigianale.

Particolare attenzione sarà data all’arte della lavorazione del cioccolato, intesa come arte dei maestri cioccolattieri, tramandata da padre in figlio ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione attualmente privilegiate. Non solo gusto, dunque, ma anche veri e propri capolavori da ammirare: opere estrose saranno esposte sugli stand degli espositori, tra borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, tutto rigorosamente in cioccolato.

Un percorso tra tavolette e dolciumi che conservano tutto il sapore autentico del cioccolato, dolcezze da assaggiare e acquistare sul posto, impossibili da trovare nella Grande Distribuzione. A partire da venerdì 9 e fino a domenica 11 febbraio gli stand resteranno aperti dalle 10 del mattino fino a tarda serata (23:30/00:00), accogliendo cittadini e turisti, promuovendo il consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini.

“Dopo la pausa natalizia, il nostro tour riparte il 2 febbraio da Reggio Emilia per proseguire a Pozzuoli e poi ancora a Cassino e tante altre tappe. Ci sarà anche la tua città? Continua a seguirci per scoprire quali saranno le città dove farà tappa il nostro tour” – si legge sui social delle Feste del Cioccolato Nazionali.