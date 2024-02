Carnevale all’Edenlandia tra sfilate, magia e villaggio di Harry Potter: l’ingresso è gratis

L’Edenlandia, il parco divertimenti più famoso di Napoli, si prepara a celebrare il Carnevale con la tradizionale sfilata dei bambini e una intera giornata dedicata al magico mondo di Harry Potter: l’ingresso al parco è gratis per tutti.

Napoli, Carnevale Edenlandia con villaggio di Harry Potter

I festeggiamenti partiranno nella giornata di sabato 10 febbraio, proseguendo domenica 11 con una sorpresa per gli amanti di Harry Potter: a partire dalle 10 avrà inizio il cosiddetto Potter Day che trasformerà il parco in un vero e proprio villaggio dedicato al simpatico maghetto di Hogwarts.

Fino a tarda sera sarà possibile inoltrarsi tra percorsi misteriosi e ammirare insoliti oggetti, dal cappello parlante al mantello dell’invisibilità. I visitatori potranno, inoltre, prendere parte ai laboratori incantati, volare sulla Nimbus 200, partecipare ad avvincenti quiz show che faranno divertire non solo i più piccoli ma anche gli adulti. Gran finale con il Cervellone Potteriano che darà la possibilità ai partecipanti di vincere gift card e gadget ufficiali della saga.

Il Carnevale dell’Edenlandia proseguirà il 12 e 13 febbraio. In particolare nella giornata di martedì grasso dalle 11:30, direttamente dal Palco Centrale, avrà inizio la consueta sfilata in maschera che si concluderà con la premiazione del costume più originale. I costumi saranno giudicati per originalità, creatività e spirito del Carnevale. Questi i premi in palio: primo posto voucher giostre del valore di 100 euro; secondo posto voucher giostre del valore di 50 euro; terzo posto voucher giostre del valore di 20 euro.

Il parco resterà aperto dal 10 al 13 febbraio osservando i seguenti orari: sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 10 alle 23; lunedì 12 febbraio dalle 16 alle 23; martedì 13 febbraio dalle 10 alle 23. Per i restanti giorni del mese di febbraio dal lunedì al giovedì il parco sarà chiuso.

