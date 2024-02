Carnevale a San Giorgio a Cremano: torna la sfilata dei personaggi dei cartoni più amati

Dopo il successo dello scorso anno, torna San Giorgio a Cremano in Maschera, la grande festa di Carnevale che rappresenta uno degli eventi più attesi dai cittadini: artisti di strada e personaggi dei cartoni animeranno le vie cittadine nella mattinata di domenica 11 febbraio 2024. Ad annunciarlo è il sindaco Giorgio Zinno.

Carnevale a San Giorgio a Cremano: sfilata dei personaggi

Dalle 10 alle 13:30 il festoso corteo animato da giocolieri, trampolieri, principesse e personaggi Disney partirà da via Manzoni, nel tratto di strada compreso tra via Carducci e via Di Giacomo. Si tratta della seconda edizione dell’evento più divertente dell’anno, amato soprattutto dai bambini.

“In molti mi state chiedendo di questo evento per vivere insieme la magia delle maschere di Carnevale e divertirci tutti insieme e quindi, secondo quanto previsto, dalle 10 alle 13:30 in via Manzoni sfileranno personaggi dei cartoni animati e della tradizione legata al Carnevale, per condividere insieme ai tantissimi bambini travestiti, una intera mattinata di festa” – ha detto il primo cittadino di San Giorgio a Cremano via social.

“Anche quest’anno vi saranno trampolieri e giocolieri e una postazione per le foto ricordo. Tuttavia, qualora le previsioni meteo non ci consentissero di festeggiare all’aria aperta, non intendiamo rinunciare a questo appuntamento tanto atteso dalle famiglie e dai più piccoli e i festeggiamenti si sposteranno in Fonderia Righetti, allo stesso orario”.

“Se invece, come ci auguriamo, le condizioni meteorologiche ci consentiranno di lasciare invariato il programma, vi anticipo che domenica, dalle 8:30 alle 13:30, vi sarà l’interdizione al traffico veicolare e il divieto di sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carducci e l’intersezione con via Salvatore Di Giacomo. Siamo una città vivace e attenta ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Condividiamo iniziative e sentiamoci orgogliosi di essere sangiorgesi”.