Apre Baia Experience, il museo virtuale del Parco Sommerso: è il più grande al mondo

Ha ufficialmente aperto le sue porte ai cittadini e visitatori di tutto il mondo Baia Experience, il primo museo virtuale d’Italia del Parco Archeologico Sommerso di Baia che è stato inaugurato ieri in presenza del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.

Apre Baia Experience: “Museo Virtuale più grande al mondo”

“È già visitabile. Abbiamo inaugurato il primo Museo Virtuale in Italia del Parco Archeologico Sommerso di Baia. Il più grande al mondo. È a Bacoli. C’era tantissima gente per il taglio del nastro, così valorizziamo la porta d’ingresso alla nostra città. Abbiamo trasformato l’ex biglietteria della ferrovia Sepsa in un museo virtuale” – si legge nel post diffuso sui social dal sindaco Della Ragione.

“Si potrà passeggiare nell’antica città romana, così come era al tempo dell’Impero. Seduti in poltrona, tra il Tempio di Diana e le Terme Romane. Lì dove arriverà la passeggiata che collegherà la nuova stazione di Baia con la piazza. I lavori stanno per partire. Sarà un’opera pubblica di grande valore per la nostra terra, sia sul fronte della mobilità che turistica. In mezz’ora si potrà raggiungere il Parco Archeologico Sommerso, da Montesanto”.

Baia Experience è il primo tour di realtà virtuale che consente di rivivere l’originario splendore di Baia Sommersa, catapultando i visitatori in una dimensione quasi surreale, sfruttando le potenzialità della tecnologia per dare l’impressione di viaggiare all’indietro con il tempo.

Attraverso un visore 3D, seduti comodamente in poltrona, sarà possibile ammirare le terme sommerse di Baia, oggi a 5 metri di profondità a Punta dell’Epitaffio. Durante il percorso si potranno visitare virtualmente i 1800 mq dell’area così come si presentava al momento dei rilievi negli anni ’80 ma anche durante la ricostruzione e il periodo di massimo splendore. Il museo Baia Experience è aperto al pubblico dal giovedì al sabato dalle 9 alle 18. Dal lunedì al mercoledì il sito è chiuso.