Festa del Cioccolato nel Napoletano: 3 giorni di dolci, creme e liquori a ingresso gratis

Da venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo 2024 Choco Italia in Tour fa tappa a Nola: la grande festa dedicata al cioccolato artigianale animerà la splendida piazza Duomo, accogliendo cittadini e visitatori tra stand di prelibatezze e specialità. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che potranno vivere una nuova tappa all’insegna del gusto. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Festa del cioccolato a Nola: 3 giorni di stand a ingresso gratis

A distanza di un anno esatto, la fiera del cioccolato torna nella storica città dei Gigli, inondando la piazza centrale di stand, sapori e divertimento. Per ben 3 giorni sarà possibile ammirare e degustare le creazioni dei migliori maestri cioccolatieri, provenienti da tutta Italia.

Non solo tavolette e opere in cioccolato: nel corso dell’evento i partecipanti potranno assaggiare ed acquistare dolci e specialità italiane in cioccolato, praline, cremini, torroni, cioccolatini di tutti i gusti, creme spalmabili (nocciola, pistacchio siciliano, cioccolato di Modica), torrone croccante (nocciola, pistacchio, mandorla e altre varianti), dolci liquori artigianali, miele di produzione artigianale.

Non mancherà l’appuntamento solidale con La Sana Merenda, il pane tradizionale locale arricchito con la crema al gusto nocciola di Giffoni IGP. Chiunque ne acquisterà un vasetto contribuirà a supportare economicamente un’associazione di volontariato di Nola.

Per tutta la durata della Fiera si susseguiranno spettacoli di animazione per grandi e piccini. Nello specifico venerdì 1 marzo dalle 9:30 alle 13:00 ci saranno I Cantastorie con Vito il Fantabosco e l’assistente pazza del pagliaccio, due artisti circensi che intratterranno gli ospiti dando il benvenuto ai più piccoli al Choco Italia in Tour.

Sabato 2 marzo dalle 18 alle 21 spazio a La Compagnia di Naps (artisti circensi) e allo Spettacolo di Scarabocchio. Infine, domenica 3 marzo, la mattinata sarà animata, fino alle 13, da mascotte, animazione, just dance e giochi mentre la serata si concluderà con l’esibizione del trasformista Vito Lasala. Gli stand sono aperti tutti i giorni, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso è libero per tutti.