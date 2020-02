A San Valentino anche Città della Scienza si apre all’amore! La casa napoletana della scienza ha infatti organizzato un programma di due giorni interamente dedicato all’amore con attività diverse dedicate ad adulti e bambini. Le due giornate dedicate a San Valentino saranno quelle del 15 e 16 febbraio.

Sarà questa, infatti, la giusta occasione per capire il complesso intreccio chimico, ormonale, fisico, cognitivo ed emotivo che avviene nel nostro organismo quando ci si innamora. E chissà, magari si potrà anche capire com’è possibile la sensazione comune a tutti gli innamorati delle cosiddette “farfalle nello stomaco”.

Come anche molti altri poli museali, a San Valentino Città della Scienza propone il biglietto d’ingresso 2×1 (ogni coppia pagherà un solo biglietto per entrare in due). Con tale biglietto, sarà possibile visitare il Museo Interattivo e partecipare alle attività in programma.

Qui di seguito alcune delle attività destinate ai bambini: “L’Amore a Mare”, un percorso tematizzato all’interno della Mostra Mare per conoscere come si manifesta l’amore a mare; la “Caccia al Tesoro di San Valentino!”, un gioco per scovare il tesoro di scienza analizzando gli indizi scientifici a tema amoroso e tanti laboratori di manualità e creatività sui temi e i simboli dell’amore.

Agli adulti, invece, coppie e non, è riservata una visita guidata tematica sull’amore sull’argomento “Baciarsi fa bene!”, un percorso in otto tappe per scoprire l’origine, i vantaggi di ricevere e dare un bacio, gli effetti sui nostri ormoni e sul cervello ed altre curiosità. Altre attività saranno, ad esempio “DNA e la Traccia dell’Amore”, l’estrazione del DNA del proprio partner da un campione di saliva.

Come tutti i weekend, inoltre, sarà possibile effettuare visite guidate al Museo Interattivo sul corpo umano “Corporea” e alle mostre “Mare”, “Paleomare”, “Insetti &Co”, “Bike_it” e assistere agli spettacoli in programma al Planetario 3D. Visite guidate e mostre sono comprese nel biglietto d’ingresso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’evento Facebook ufficiale dell’iniziativa.