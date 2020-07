Con la Fase 3 dell’emergenza coronavirus, che ha permesso l’allentamento delle misure di sicurezza per il contenimento dei contagi, la Regione Campania con apposita ordinanza ha dato il via libera allo svolgimento delle sagre, ferme restando le disposizioni in materia di igiene e assembramenti. Il 18 e 19 luglio si svolgerà quindi la Sagra del Caciocavallo Impiccato nella località Trone di Liberi, paese in provincia di Caserta. Oltre al Caciocavallo, si potranno gustare altre pietanze, come pasta e fagioli, salsiccia, patatine ed altro.

Non è tuttavia l’unico evento che si svolgerà nella cittadina. Le Sagre di Liberi dureranno due mesi, quelli di luglio e agosto 2020, ed ogni fine settimana è prevista una festa diversa. Il 4 e 5 luglio la Sagra della Pancetta alla Zingara, l’11 e 12 luglio quella del Prosciutto alla Contadina e via via tutte le altre come si può leggere nella locandina in basso.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del caciocavallo impiccato

Dove: Liberi, località Trone, provincia di Caserta

Quando: 18 e 19 luglio 2020

