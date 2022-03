La Federico II compirà 800 anni il 5 giugno 2024, ma già domani saranno presentati i progetti e gli eventi che si terranno nei prossimi due anni per festeggiare la più antica università statale e laica del mondo. Le iniziative saranno presentate domani, mercoledì 23 marzo alle 11, nell’Aula del Senato Accademico dell’Ateneo. Il rettore Matteo Lorito e la delegata per Unina 2024, Valentina della Corte, introdurranno programmi, partner e la demo del video che verrà realizzato per narrare la Federico II e i suoi secoli di storia intrecciati alla vita della città di Napoli.

La storia della Federico II: la prima università laica e statale del mondo Occidentale

La storia della principale Università di Napoli ha inizio con quella del suo fondatore, Federico II appunto. L’imperatore che, nelle sue mani, deteneva i poteri del Regno di Sicilia e dell’Impero germanico. Una personalità spiccatamente mecenatesca come la sua non poteva che fondare la prima università laica e statale degli studi del mondo Occidentale. La scelta cadde su Napoli e non su Palermo (che era la capitale del regno) perché era più facile da raggiungere, sia via terra che via mare. Inoltre, essendo una delle città più ricche e grandi del regno, poteva più facilmente offrire alloggi agli studenti.