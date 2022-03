Giornate Fai di Primavera 2022: 47 luoghi aperti in Campania a ingresso gratuito

Napoli – Tornano le Giornate Fai di Primavera. Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 saranno centinaia i siti di interesse culturale in tutta Italia ad essere eccezionalmente aperti: circa 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Giornate Fai di Primavera: i 47 luoghi aperti in Campania

In Campania sono 47 i luoghi interessati dalle aperture eccezionali. Per la maggior parte delle aperture la prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. La prenotazione può essere effettuata selezionando il sito di proprio di interesse e cliccando sul tasto “Prenota”. A quel punto si sceglie giorno, orario e numero di partecipanti. La prenotazione avviene a fronte di un contributo minimo suggerito di 3 euro che si può donare con PayPal o Stripe.

Avellino

Castello Ducale di Bisaccia

Lago Mefite di Rocca San Felice, Avellino

Borgo Di Rocca San Felice

Benevento

Cripta di San Marco dei Sabariani e Chiesa di Santa Teresa di Benevento

Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea di Benevento

Chiesa di Sant’Agostino di Benevento

Caserta

Parco sorgenti Ferrarelle di Riardo

Cisternone Di Fontana Vecchia di Arienzo

Chiesa e Monastero Della SS Annunziata di Arienzo

Chiesa E Monastero Di Sant’Agostino di Arienzo

Terra Murata di Arienzo

Museo Di Sant’Alfonso De Liguori di Arienzo

Chiesa Di S. Giovanni Evangelista di Aversa

Chiesa Di San Nicola di Aversa

Palazzo Gaudioso di Aversa

Napoli

Baia di Ieranto a Massa Lubrense

Floridiana e Museo Duca di Martina a Napoli

Centro Cerio a Capri

Cimitero Acattolico di Capri

Necropoli di Via Celle a Pozzuoli

Villa Romana Del Torchio , Napoli

Real Orto Botanico, Napoli

Basilica Di San Severo, Napoli

Basilica Di Santa Maria Della Sanità, Napoli

Cantiere Di Restauro Della Cappella Capece Minutolo, Napoli

Ipogeo Dei Cristallini, Napoli

Museo Artistico Industriale Di Napoli

Palazzo De’ Liguoro Di Presicce, Napoli

Parco Archeologico Delle Terme Di Baia

Museo Storico Archeologico di Nola e Biblioteca “Aldo Masullo”, Nola

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno, Portici

I Riti della Settimana Santa a Sorrento

Parco Monumentale di Baia, Pozzuoli

Villa Romana Del Capo Di Sorrento (Bagni Regina Giovanna), Sorrento

Villa Cortchacow, Sorrento

Salerno

Chiesa Della Santissima Annunziata: Visite e Concerto, Salerno

Teatro Municipale Giuseppe Verdi, Salerno

Palazzo Della Camera Di Commercio, Salerno

Palazzo Santa Maria: da Tradizione a Innovazione Culturale, Camerota

Chiesa di Santa Maria ad Martyres: Scrigno di Arte Bizantina, Camerota

Aula Cultuale Di Palazzo Pedace, Sede Fai: “Radici”, Mostra Di Opere Grafiche, Salerno

Palazzo Della Banca D’Italia, Salerno

Casa Di Josè Ortega, “Pintor” della Libertà e della Terra, San Giovanni A Piro

Museo “Casa Ortega”, I Colori Di Una Vita, San Giovanni A Piro

Cenobio Basiliano Di San Giovanni Battista, San Giovanni A Piro

Ciolandrea: Il Terrazzo sulla Masseta, bene tutelato dal Fai, San Giovanni A Piro

Santuario Di Maria S.S Di Pietrasanta, San Giovanni A Piro