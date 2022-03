Klimt, Van Gogh e Monet in mostra a Napoli dal 1° aprile fino al 5 giugno 2022. Nella storica Chiesa di San Biagio Maggiore sarà inaugurata la mostra “Arte Virtuale Experience” sulle opere dei tre straordinari artisti.

Arte Virtuale Experience, la mostra a Napoli

La manifestazione si svolgerà nella chiesa napoletana datato al 1631 e situata nel cuore del centro antico di Napoli all’incrocio tra via San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno. Dedicata a San Biagio, fu eretta grazie alla devozione popolare portata dalle monache armene a Napoli con le reliquie del Santo.

Per coloro che parteciperanno sarà una passeggiata immersiva a 360° nei capolavori più famosi dei tre artisti, grazie alla realtà virtuale.

Info e costi della mostra

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00 e il sabato, la domenica e i festivi per tutta la giornata fino alle ore 20.00. E’ stata allestita a San Biagio Maggiore da “Alta Classe Lab” in collaborazione con la Fondazione “Giambattista Vico”, e la “We Share”.

Il biglietto ha il costo di 8 euro per un solo artista, di 12 euro per due, e di 15 euro per tre, acquistabile direttamente al botteghino o su Go2 e Ticketone con l’aggiunta di 1 euro per la prevendita. Per informazioni e contatti telefonare ai numeri 3393194813-0812482200