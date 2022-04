Torna il Calendario delle Spose: buoni da 500 euro per foto e viaggi, si mangia gratis

Il Calendario delle Spose torna con il primo dei quindici appuntamenti previsti per il 2022: sabato 23 aprile, a partire dalle ore 19:00, le coppie che convoleranno a nozze saranno accolte presso Villa Ortensia D’Avalos, una location d’eccezione sita ad Alvignano (Caserta), per visionare prodotti e servizi offerti dagli espositori approfittando di speciali promozioni.

Il Calendario delle Spose torna il 23 aprile 2022

A comunicare la data dell’evento è l’ideatore Luigi Aprea, giovane imprenditore laureato in Ingegneria Gestionale nonché titolare dell’azienda Millimetrica, che ha dichiarato: “Il caso ha voluto che augurassimo gli eventi nel giorno del mio compleanno in questa struttura immersa in infiniti ettari di verde”.

Il tema del Calendario di quest’anno, coordinato dall’art director Ylenia Iandiorio, si intitola ‘Alla ricerca del tempo perduto’ e riprende atmosfere e scenografie storiche mettendo al centro della scena non solo modelle ma anche reali future spose. E’ stato distribuito e pubblicizzato da media partner di rilievo come SpesaSicura, Sposi in Campania, La Gazzetta dello Spettacolo, Radio Punto Nuovo e Cristiano Libri. Un nuovo importante digital partner è il portale matrimonio.com.

A Villa Ortensia i futuri sposi potranno usufruire della formula free food & drink con finger food per poi assistere alle sfilate in programma. La prima, coordinata da Maurizio Cirillo dell’Atelier Le Spose di Licia che per l’occasione vestirà anche le modelle de Il Calendario delle Studentesse, e la seconda, assoluta novità dell’anno, dedicata alla moda maschile con Arold & Arold.

Gli espositori di settore riserveranno importanti promozioni per il grande giorno delle coppie. Saranno presenti Nick Milano per la fotografia, Rea Academi per il make up, Fileccia parrucchieri per l’hairstyle, Luxury Cars and Yatchs, Wedding Express, Polilop Wedding, Hidecor Wedding di Pasquale Sostini, Intrat Agency per musica e service.

Nel corso dell’evento i professionisti di Nick Milano assegneranno 3 buoni da 500 euro. Inoltre saranno individuate 12 future spose per il prossimo calendario e le prescelte riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze.

Saranno presenti anche importanti realtà web come Vesuvio Live e Lorenza Licenziati con In Città, Napoli Today, D’Auria Corni, TLA, Lo Strillo, CasaNapoli.net e Luisstyle. I 15 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2022 sono riportati sul sito ufficiale.