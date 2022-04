Torna in presenza il Campania Teatro Festival: 145 eventi in giro per la Regione

Mancano meno di due mesi al Campania Teatro Festival che prenderà il via il prossimo 10 giugno e fino al 12 luglio. Il programma è stato presentato martedì 26 aprile in conferenza stampa dal direttore artistico Ruggero Cappuccio, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dell’amministratore unico della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano e ha visto inoltre la partecipazione di Sylvain Bellenger, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte – location principale della manifestazione – e di Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli, con cui il Festival realizzerà la rassegna Pompeii Theatrum Mundi e uno spettacolo dedicato a Raffaele La Capria per il suo 100° compleanno.

IL PROGRAMMA DEL CAMPANIA FESTIVAL

Un ricco programma con 145 eventi, 52 debutti assoluti e 11 prime nazionali, sarà ospitato prevalentemente nello scrigno verde di Capodimonte, segno di un festival green che si impegna a ridurre progressivamente l’impatto ambientale di tutte le attività culturali. Dopo l’emergenza sanitaria, la manifestazione torna anche nei teatri di Napoli e della regione e abiterà nuove, meravigliose location. Sede principale del Festival sarà però il real Bosco di Capodimonte ma si potrà assistere agli spettacoli nel Cortile della Reggia, sulla Terrazza della Palazzina dei Principi, nel Giardino Paesaggistico di Porta Miano e nelle Praterie del Gigante, ma due importanti appuntamenti saranno ospitati anche all’interno del Museo di Capodimonte.

Si parte il 10 giugno con lo spettacolo ‘La Mancanza’ con e di Lina Sastri nel cortile di Capodimonte:

“Lo spettacolo è dedicato a mio fratello Carmelo, morto di Covid-19 nel gennaio del 2021. Era malato da tempo e le sue difese immunitarie non lo hanno protetto“.

Un’edizione del Festival che sarà itinerante e che toccherà diverse città campane: dal Teatro Comunale di Caserta a Pietrelcina, passando per il palazzo Coppola di Valle Cilento (SA).