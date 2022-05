Un grande evento internazionale si terrà a New York e riguarderà un bene archeologico della Campania. La città americana ospiterà infatti una cena di beneficenza volta a raccogliere fondi per sostenere le attività di ricerca e scavo del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Chilometri separano le due città che sono così unite da un filo conduttore: far conoscere la cultura nel mondo.

CENA EVENTO A NEW YORK: SI CERCANO FONDI PER IL PARCO DI PAESTUM E VELIA

Una serata esclusiva che prevede cocktail, cena e ospiti speciali al prezzo di 500 dollari. Biglietti che sono fiscalmente detraibili e acquistabili anche a pacchetti. A darne notizia è il Parco che in un post su Facebook pubblica la locandina dell’evento che si terrà presso il Gattopardo:

“Siamo stati invitati a una cena davvero speciale! “A Taste of Paestum”, l’evento di beneficenza dedicato al Parco Archeologico di Paestum e Velia per sostenere le nostre attività di ricerca e scavo. Il gala, organizzato da Amici di Paestum e Velia Aps, dallo Studio LXIV e da Ethica Heritage, si terrà a New York, giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18.00. L’obiettivo comune è quello di promuovere il nostro patrimonio culturale negli Stati Uniti, rafforzare e ampliare le nostre partnership internazionali e creare nuove opportunità di fundraising“.

LA RECENTE SCOPERTA

Intanto proseguono le attività di ricerca e scavo del Parco. A febbraio sono stati trovati gli elmi della battaglia di Alalia di 2500 anni fa, reperti unici come spiegato dal Direttore:

“Con tutta probabilità in questo ambiente vennero conservate le reliquie offerte alla dea Athena dopo la battaglia di Alalia, lo scontro navale che vide affrontarsi i profughi greci di Focea e una coalizione di Cartaginesi ed Etruschi, tra il 541 e il 535 a.C. circa, al largo del mar Tirreno, tra la Corsica e la Sardegna”.