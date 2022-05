Festa della Ciliegia tra cibo e spettacoli: finale magico con incendio del campanile

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, torna in Campania la Festa della Ciliegia: dal 10 al 12 giugno 2022 nell’affascinante borgo di Campoli del Monte Taburno (in provincia di Benevento) sarà possibile prendere parte ad uno degli eventi più attesi della Regione.

In Campania torna la Festa della Ciliegia: il programma

Saranno tre giorni dedicati alla scoperta dei sapori e delle bellezze del nostro territorio tra musica, buon cibo e ottimo vino. Si partirà venerdì dalle ore 19:00 con l’apertura del Mercato della Ciliegia proseguendo con lo spettacolo di musica popolare dei Trementisti. Sarà possibile gustare i piatti della braceria locale e, soprattutto, la pizza alla ciliegia, diventata un autentico cavallo di battaglia dell’evento.

Nella giornata di sabato e domenica l’apertura del Mercato delle Ciliegie è fissata alle 11:00, orario in cui partiranno anche le visite guidate ai ciliegeti con fuoristrada. Per il pranzo e la cena, oltre alla braceria e alla pizzeria, in entrambi i giorni entrerà in funzione a pieno regime anche la cucina con piatti della tradizione campolese ed altri a base di ciliegia come risotti o straccetti. Il tutto senza dimenticare l’angolo dei dolci: prelibatezze campane rivisitate a tema ciliegia. Sarà possibile anche acquistare il frutto direttamente dalle mani dei produttori.

Non mancheranno laboratori didattici, come quello delle marmellate o dei biscotti, né degustazioni guidate dei vini locali. Diversi saranno gli spettacoli musicali in programma tra band, show itineranti e balli di gruppo coinvolgenti per i visitatori.

La serata di sabato si chiuderà con lo spettacolare ‘incendio del campanile’ della Chiesa di San Nicola di Bari: una suggestiva cascata di fuoco pirotecnico che, nell’edizione del 2019, lasciò tutti senza fiato e che quest’anno promette di essere ancora più magica. Tra le novità dell’edizione 2022 spicca la possibilità di scoprire il territorio, visitando ciliegeti e vigneti, attraverso biciclette elettroniche seguendo un percorso dedicato.

I visitatori potranno usufruire del pacchetto all inclusive, del costo di 40 euro a persona, che comprende una notte in B&B, agriturismo o hotel più posto riservato per le escursioni in fuoristrada (da prenotare), un menù completo a pranzo o a cena. Per prenotare è possibile contattare il numero 340.5052665 mentre per avere maggiori informazioni è attivo il servizio whatsapp al numero 328.6988657.