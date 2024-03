Torna Fiera Agricola, 3 giorni tra animali e stand gastronomici: tra bufala e cibi genuini

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2024, dalle 9 alle 19, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, si terrà la XVII edizione di Fiera Agricola, uno degli eventi più quotati del panorama espositivo del Centro Sud che regalerà ai visitatori ben 3 giorni tra macchinari, animali e cibo di qualità, senza dimenticare l’immancabile bufala.

Fiera Agricola a Caserta: 3 giorni tra animali, cibo e bufala

Fiera Agricola ha l’obiettivo di promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, lo sviluppo tecnologico e scientifico e come esse incidono sulla qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. A tale scopo, la manifestazione si pone come snodo nevralgico per le piccole e medie imprese, favorendone l’accesso ai mercati esteri, sempre più attenti e interessati al Made in Italy di qualità.

La Fiera si suddivide in 4 sezioni: Zootecnica dedicata alle innovazioni tecnologiche con macchine e attrezzature all’avanguardia; Macchinari incentrata sulle tecnologie e i prodotti per l’allevamento, la nutrizione e la salute animale; Energie Rinnovabili focalizzata sulle nuove forme di energia e la loro capacità di generare nuove opportunità di reddito; Enogastronomia che dà spazio ad un percorso gastronomico tra le meraviglie agroalimentari e vinicole della Campania.

A disposizione degli ospiti anche la visita alla Fattoria Didattica con gli splendidi animali dell’Associazione Campania Avicoltori che riunisce tutti gli appassionati di Galline Ornamentali della Regione Campania. Prosegue, inoltre, il sodalizio tra R.I.S Bufala e Fiera Agricola: come per le scorse edizioni, l’associazione organizzerà la Mostra Nazionale Bufalina durante la quale verranno valutati esemplari di bufale e tori di elevato pregio genealogico e morfologico, per conquistare la vittoria nelle varie categorie programmate. Non mancheranno incontri e convegni con relatori d’eccezione.

“Fiera Agricola rappresenta, per gli operatori regionali del settore, un appuntamento importante per l’ampiezza e per l’offerta espositiva. La fiera è ormai divenuta un evento consolidato per il settore agricolo e continuerà ad essere supportata dalla Regione Campania che punta a promuovere l’agricoltura campana creando una rete di contatti e scambi commerciali tra espositori e operatori del settore” – ha affermato l’assessore all’Agricoltura per la Regione Campania, On. Nicola Caputo.

“Come buona tradizione non mente, Fiera Agricola ha mantenuto al centro della scena la Bufala Mediterranea Italiana che domina il territorio di Campania Felix e dà grandi soddisfazioni all’intero Paese grazie alla sua granitica genetica” – ha commentato il direttore di RIS Bufala, dott. Angelo Coletta.

La fiera è aperta dall’8 al 10 marzo dalle 9 alle 19. Il biglietto intero per adulti ha un costo di 3 euro. I bambini fino a 12 anni, disabili e accompagnatori entrano gratis. C’è anche la possibilità di acquistare il ticket ridotto per gruppi al costo di 1 euro (minimo 25 persone, prenotazione obbligatoria da effettuare in segreteria). Fiera Agricola è pet-friendly: sono ammessi i cani, basta munirsi di bustine per gli escrementi e di museruola (per quelli di taglia grande).