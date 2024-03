A Pozzuoli torna lo spettacolo delle Frecce Tricolori: sarà uno show acrobatico mozzafiato

Giovedì 21 marzo dal lungomare di Pozzuoli sarà possibile assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Si apre, infatti, con la tappa partenopea il programma 2024 dell’Aeronautica Militare che colorerà il cielo di verde, bianco e rosso in alcune delle principali città d’Italia.

Frecce Tricolori 2024 a Pozzuoli: quando vederle

“Prendi nota del programma 2024 delle Frecce Tricolori in Italia. La stagione si aprirà il 21 marzo con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale a Pozzuoli per poi concludersi il 4 novembre a Roma. Da giugno ad agosto i piloti dei velivoli MB.339PAN saranno impegnati in un tour in Nord America, con esibizioni in Canada e negli Stati Uniti. Anche il 2024 sarà un anno ricco di emozioni. Scegli la città del tuo cuore, segna la data sul tuo calendario e non mancare” – si legge nella nota diffusa sui social dall’Aeronautica Militare.

Uno strabiliante show che torna ancora una volta nel territorio puteolano e che vedrà i piloti della Pattuglia Acrobatica esibirsi nel cielo regalando uno spettacolo mozzafiato in occasione del giuramento degli allievi del Corso Eolo VI. La performance sarà visibile perfettamente dal Lungomare Pertini.

Di seguito le successive tappe italiane nell’anno in corso: 5 maggio Caorle (VE); 12 maggio Trani (BT); 19 maggio Giulianova (TE); 24 maggio piazza di Siena – Roma; 26 maggio L’Aquila (AQ); 2 giugno Roma, sorvolo Festa della Repubblica; 14 settembre Jesolo (VE); 15 settembre Lignano Sabbiadoro (UD); 22 e 29 settembre da definire; 4 novembre Roma.