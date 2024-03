Villa Bruno si trasforma nel regno di Alice: caccia alle uova nel verde, personaggi e pic-nic

Una Pasqua di incanto e magia in Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, la residenza storica del ‘700 che nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo ospiterà la speciale caccia alle uova di Alice Egg Hunt, ispirata al mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Si tratta di uno degli eventi di Ma dove vivono i cartoni? organizzato con il patrocinio del Comune.

San Giorgio, Villa Bruno si trasforma nel regno di Alice

Un percorso fantastico e itinerante, ispirato alla celebre storia di Lewis Caroll, che vedrà i bambini e le loro famiglie alle prese con i personaggi della simpatica fiaba. I piccoli visitatori avranno modo di incontrare il bizzarro Cappellaio Matto ma anche il saggio Stregatto, senza dimenticare la Regina di Cuori, il Bianconiglio, la Lepre Marzolina fino a raggiungere Alice nel suo giardino.

Proprio qui, immersi nel verde, i partecipanti potranno cimentarsi nell’avvincente caccia alle uova, cercando di scovare non solo quelle colorate ma anche le preziose uova d’oro: i più meritevoli riceveranno, infatti, un premio. A disposizione degli ospiti anche un angolo dedicato alla lettura e all’ascolto delle favole.

Tra le novità di questa edizione spicca il momento del Tè insieme al Cappellaio Matto ma anche la visita della location che ospita Alice Egg Hunt, nonché uno dei siti più belli dell’area vesuviana, messo interamente a disposizione dell’evento, sia le sale interne che i giardini. Un modo per condividere momenti di convivialità con i propri cari, magari consumando una merenda all’aria aperta, a stretto contatto con la natura. I presenti potranno usufruir del punto ristoro all’interno del complesso o, muniti di teli e colazioni a sacco, dedicarsi ad uno spensierato pic-nic.

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il sito ufficiale di Ma dove vivono i cartoni. Il costo d’ingresso per gli adulti è di 10 euro, 15 per i bambini dai 3 anni in su, gratis per i minori di 3 anni. Per i residenti del Comune di San Giorgio a Cremano il prezzo del biglietto sarà scontato: basterà semplicemente mostrare il proprio documento d’identità. L’attività è indicata per i bambini dai 3 ai 10 anni. Di seguito gli orari d’ingresso per entrambe le giornate: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.