Meraviglia a Napoli, il cammino di Gesù nel Presepio di Pasqua: ingresso gratis per tutti

Arriva a Napoli il Presepio di Pasqua, la magnifica rappresentazione sotto forma di presepe che ripercorre le tappe del cammino di Gesù verso la Crocifissione prima e la Resurrezione poi. La suggestiva e enorme opera sarà ospitata all’interno della chiesa barocca di San Nicola a Pistaso, in via San Biagio dei Librai, che riapre dopo cento anni grazie all’intervento dell’Associazione Miracolo dei Borbone. Il presepe sarà visitabile gratuitamente fino al 17 maggio. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’Associazione I Sedili di Napoli.

Meraviglia a Napoli, apre il Presepio di Pasqua: ingresso gratis

Il Presepio di Pasqua, o meglio il Sepolcro a Personaggi, riprende un’antica tradizione risalente al XV secolo e che solo dall’inizio del ‘900 è andata dimenticata. All’interno di una struttura presepiale, ideata e costruita dall’artigiano Salvatore Iasevoli secondo i canoni dell’arte presepiale partenopea, si snodano gli spazi della via Crucis e non solo, con il percorso della vita di Cristo dalla fuga in Egitto fino alla Crocifissione e alla Resurrezione.

Il grande presepe ha una forma circolare e diventa esso stesso una “processione” del pubblico intorno al racconto evangelico. Al suo interno è possibile scorgere tipiche abitazioni, scenari riconducibili all’antica città di Napoli, monti e cascate. Una via Crucis, dunque, ambientata nel tipico scenario partenopeo, sulla stregua dei “Sacri Monti” lombardi e piemontesi che legano un po’ tutto il mondo cristiano al di là delle distanze geografiche.

La mostra è visitabile con accesso libero e gratuito per tutti fino al 17 maggio dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nella giornata di Pasqua resterà aperto solo durate la fascia mattutina. L’ingresso è gratis ma è gradita un’offerta finalizzata al restauro della chiesa. Per i gruppi di almeno 10 persone sarà possibile organizzare delle visite guidate fuori dagli orari ordinari, previa prenotazione.

“Dobbiamo ringraziare le tante aggregazioni ed istituzioni locali che hanno contribuito alla realizzazione di questa meravigliosa mostra che già sta riscuotendo interesse e molta partecipazione di pubblico. Diversi, infatti, sono i contributi culturali e le collaborazioni che hanno subito risposto al nostro invito, dal Liceo Statale Elsa Morante, che grazie ad un progetto di formazione sui Beni Culturali ci aiuterà nell’accoglienza, all’Arciconfraternita La Sciabica” – ha dichiarato Giuseppe Serroni, presidente de I Sedili di Napoli.

“L’Ensembre Concentus, gruppo salentino che ci ha donato le belle musiche rinascimentali di sottofondo, il fotografo procidano Aniello Intartaglia che ha offerto bellissime foto dei momenti più emozionanti della processione dei Misteri di Procida. Per la nostra associazione è inoltre un privilegio essere presenti in questa affascinante chiesa che fu edificata al posto di un Sedile, quello detto de’ Pistasi che sul Presepio abbiamo voluto ricreare, mentre, per stimolare soprattutto l’attenzione dei più piccoli, abbiamo introdotto un ‘errore’ all’interno di una delle scene e chi riuscirà ad individuarlo, riceverà un piccolo dono da condividere in famiglia o a scuola”.

Info e contatti: pagina Facebook I Sedili di Napoli Custodi della nostra Storia; e-mail isedilidinapoli@libero.it.