Coca Cola Pizza Village a Napoli: 10 giorni di concerti, ingresso gratis e menù a 15 euro

Dal 14 al 23 giugno 2024 torna a Napoli il Coca Cola Pizza Village, uno degli eventi più attesi dell’estate, dedicato alla prelibatezza partenopea, che si terrà negli spazi della Mostra d’Oltremare riservando agli ospiti un cartellone ricco di spettacoli e menù tutti da gustare. L’ingresso è gratis ma il ticket degustazione può essere già acquistato online.

Coca Cola Pizza Village a Napoli: menù completo a 15 euro

Il festival della pizza torna alla celebre Mostra regalando ben 10 giorni di festa e gusto. L’evento, premiato nel 2018 a Las Vegas come Best Food Festival in the World, anche per l’edizione 2024 ospiterà i migliori pizzaioli napoletani e italiani, intrattenendo gli ospiti all’insegna della grande musica.

Ogni serata sarà allietata da uno show d’eccellenza, con alcuni dei cantanti del momento, e raccontata in diretta live su RTL 102.5, media partner ufficiale. Non mancheranno incontri con la stampa, degustazioni nella nuovissima Area Pizza Tales, master class gratis, laboratori per i più piccoli.

Un villaggio di oltre 30.000 mq pronto ad accogliere le più rinomate pizzerie di sempre. Tra queste: Pizzerie Errico Porzio, Donna Sofia ai Tribunali, Fresco, Gino e Toto Sorbillo, L’Antica Pizzeria da Michele, Pizzeria Salvo, Vincenzo Capuano, Lucignolo BellaPizza, Pizzeria Zombino, Pizzeria Da Mario, Anima & Pizza Frattamaggiore e tante altre.

Il Ticket Menù, dal costo di 15 euro, può essere utilizzato una sola volta in una delle pizzerie presenti alla kermesse ed include: una pizza a scelta (tra Margherita, Marinara o Specialità), una bibita a scelta (tra Coca Cola, birra o acqua), un dolce o un gelato, un caffè e un caffè freddo. Può essere acquistato sul posto o online collegandosi alla piattaforma dedicata. Presente anche una postazione gluten-free.

Il Pizza Village è aperto tutti i giorni, dal 14 al 23 giugno 2024, dalle ore 18:00 alle 01:00. L’ingresso al Villaggio e agli spettacoli è totalmente gratuito, si paga solo se si mangia. Sul palco del Pizza Village, come sempre, si esibiranno alcuni dei protagonisti della musica italiana di maggior successo. I nomi degli ospiti canori di quest’anno non sono stati ancora resi noti.