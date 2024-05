Giochi in strada, spettacoli e scacchiere giganti: la festa del gioco sul lungomare di Napoli

Sabato 25 maggio 2024 a Napoli torna Una Città Per Giocare, la giornata sul gioco all’aria aperta dedicata a bambini, famiglie e adulti, che si terrà alla Rotonda Diaz dalle 10 alle 14. Tutte le attività saranno completamente gratuite.

Napoli, la giornata del gioco alla Rotonda Diaz: è gratis

L’evento, realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con Progetto Uomo Cooperativa Sociale affidataria del progetto, giunto alla sua IX edizione, anche stavolta presenterà diverse forme di gioco che vedranno la partecipazione della Ludoteca CittadiNa e diverse realtà ludiche della città.

La Rotonda Diaz ospiterà due grandi aree di gioco libero con il Ludobus Artingioco e il Circobus, tantissimi giochi da tavolo e da tavoliere come scacchi, othello, scrabble, calcio da tavolo, giochi scientifici e matematici, mattoncini e costruzioni, la presentazione di un albo illustrato, un’arena per affrontare le proprie difficoltà a spada tratta. Non mancheranno musiche e danze popolari, spettacolo di teatro di figura, laboratori di creatività, la Città di Cartone e tanto altro.

“Tutti i cittadini e le cittadine di ogni età sono invitati a partecipare a questa mattinata all’insegna del gioco e della spensieratezza con uno sguardo ai valori di cittadinanza e di partecipazione. La ricchezza del programma testimonia la grande professionalità ed esperienza degli enti coinvolti con la ludoteca cittadina che è ormai un riferimento per le famiglie sia presso la sede centrale che nelle diverse Municipalità” – sottolineano gli organizzatori.

Festa del Gioco alla Rotonda Diaz: il programma

Aree gioco libero

– Ludobus Artingioco Parco Giochi con grandi giochi di legno a cura di Progetto Uomo coop. Soc.

– Circobus Giochi per tutti al profumo dei vecchi luna park, più scuola di circo a cura di Vera Vaiano

Ludoteca CittadiNA attività a cura di Progetto Uomo coop. Soc.:

– Laboratori di creatività a cura di Raffaella Lavanga

– La grande Città di cartone a cura di Viviana Luongo

– Spettacolo di teatro di figura a cura di Miriam Capuano

– Danze e musiche popolari a cura di Sara Volpe

– Laboratorio di serigrafia su maglietta a cura di Luca Coppola

– Giochi in strada con i gessetti

Attività degli enti ludici cittadini (e non solo):

– Ludoteca di giochi da tavolo e di società a cura di: Il Dado Rampante, Quinta Dimensione

– Scrabble e giochi di parole a cura di Napoli Scrabble aps, affiliato FIGS

– Scacchi gioco e dimostrazioni a cura di: Scacchi al centro

– Scacchi scacchiera gigante , gioco e dimostrazioni a cura di: ass. Scacchistica Partenopea

– Calcio da Tavolo gioco e dimostrazioni acrobatiche a cura di CCT asd Napoli Eagles

– Giochi scientifici e matematici a cura di CREO, CNR

– Attività di divulgazione ludico-scientifica a cura di PONYS aps

– Wow Palloncino! presentazione e laboratorio sul libro a cura dell’autore Massimiliano Lippolis e dell’illustratice Resli Tale. Balena Gobba Edizioni

– Arena spada LARP affronta le tue difficoltà a cura di The Living Theater

– Othello, gioco e dimostrazioni, a cura di Luigi Lamberti, FNGO

– Costruzioni e mattoncini su modello, sfide di abilità e ingegno a cura di Brickanti Aps.