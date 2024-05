Festa della Birra Artigianale, 2 giorni tra cibo e spettacoli: si entra e si beve con 10 euro

Il 25 e 26 maggio 2024 torna a Castel San Giorgio, nella splendida cornice di Villa Calvanese, Birra in Villa, uno degli eventi più attesi dagli appassionati dell’amatissima bevanda che potranno tornare a degustare le migliori birre artigianali accompagnate da gustosi menù, spettacoli e intrattenimento.

Festa della Birra a Castel San Giorgio: menù e programma

Saranno ben 14 i birrifici campani presenti con oltre 50 birre da assaggiare. Tra questi: Aeffe, Birrificio dell’Aspide, Cifra Birra Artigianale, CuoreMalto, Birrificio Fiej, Birrificio Incanto, Karma Birrificio Artigianale, Kbirr, Kobi Brewing, Mal Brewing, Okorei, Skapte Handcraft Beer.

Non mancherà l’area food che darà la possibilità agli ospiti di degustare tranci di pizza di vari gusti, cuoppi fritti, panini (Il Gustoso con mortadella, Il Mediterraneo con prosciutto crudo, Fusion Burger in stile americano), cuoppi di pasta e persino un panettone con crema alla birra servito come dessert.

Ci saranno anche postazioni Gluten Free sia per mangiare che per bere oltre al Cocktail Bar che preparerà per i partecipanti Gin Tonic e Beer Spritz. Il tutto in un’atmosfera di divertimento e musica live per entrambe le serate. Il 25 maggio si esibiranno gli 838 Max Pezzali Cover Band mentre il 26 maggio, per la serata conclusiva, saliranno sul palco i Made in Swing

Il Ticket Degustazione, al costo di 10 euro, comprende l’ingresso all’evento e un calice in vetro oltre a 3 token per 3 degustazioni di birra da 15 cl. Ciascuna degustazione aggiuntiva può essere acquistata a un prezzo di 2 euro. Saranno 5 le aree parcheggio a disposizione dei partecipanti: parcheggio nuovo complesso parrocchiale Trivio, parcheggio comunale, parcheggio scuole medie Lanzara, parcheggio Vasca Consorzio di Bonifica e parcheggio ex campo sportivo G. Lanzara.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Birra in Villa, festa della Birra;

Quando: sabato 25 e domenica 26 maggio 2024;

Dove: Villa Calvanese, Castel San Giorgio, Salerno.