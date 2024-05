Arriva il Napl Motor Fest 2024, organizzato da Babbi in Moto e Radici Festival. Un evento unico che raccoglierà migliaia di appassionati e curiosi, e che si svolgerà domenica 2 giugno presso l’ex base Nato di Bagnoli.

L’onda dell’entusiasmo verso il motociclismo, negli anni, ha abbracciato un numero sempre crescente di appassionati, portandoli ad offrire la loro partecipazione in una spettacolare parata annuale che ad oggi unisce oltre 1800 persone in una sinfonia di rombi e passioni: i ‘Babbi in moto‘.

Napl Motor Fest, l’evento dell’anno all’ex base Nato di Bagoli: data, biglietti e tutte le info

Lo step fondamentale è stato creare un evento statico con il quale radunare i Babbi, di stampo fieristico, al centro di Napoli. Il primo esperimento è stato nel 2022, mentre il “Motorshow” è arrivato l’anno successivo, il 2023, sancendo di fatto un nuovo traguardo, nonché punto di partenza.

Napl Motor Fest 2024 (qui il profilo Instagram) è il naturale proseguo di questa velocissima evoluzione ed intende essere l’epicentro vibrante dell’universo motoristico campano, riproponendo i concetti dei “Babbi in moto” in una chiave, una experience estiva; un vero e proprio festival.

L’evento si svolgerà presso l’ex base Nato di Bagnoli, dove sarà possibile parcheggiare il proprio motoveicolo, domenica 2 giugno. L’ingresso costerà 20 €, ma comprando prima il biglietto si risparmierà. Per chi lo acquisterà online, verrà garantito l’accesso alla fast line: in questo modo potrà evitare la fila ma soprattutto parteciperà ad una grossa estrazione che metterà in palio due premi segreti. Il primo è stato garantito da un partner d’eccezione, mentre il secondo riguarderà molto da vicino la MotoGP.

Il programma prevede diverse fasi: la prima riguarderà la partenza della parata, prevista per le ore 11 dallo stadio Diego Armando Maradona. Alle ore 12 si arriverà tutti insieme all’ex base Nato di Bagnoli, dove la giornata vivrà altri due momenti incredibili. Prima il Motorshow: ci saranno test ride, spettacoli, giochi e si seguiranno le gare live dal Mugello. Inoltre saranno allestite aree svago per chi verrà in compagnia di bambini, e quando verrà fame si potrà godere delle prelibatezze di un’immensa offerta di street food.

La seconda fase, al calare del tramonto, vedrà l’ingresso in scena di numerosi artisti, dj set, torneo di beer pong e tanto altro. Insomma, un evento davvero imperdibile.

Per qualsiasi altro dubbio, curiosità, informazione e soprattutto per acquistare i biglietti, basterà visitare il sito ufficiale del Napl Motor Fest 2024.