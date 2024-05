Si terrà sabato 8 giugno 2024 il Napoli Fantasy Park, un evento senza precedenti in stile Disney che consentirà ai partecipanti di trascorrere una giornata all’insegna della magia, immersi nello splendido scenario di Villa Domi.

Napoli Fantasy Park: personaggi Disney e magia a Villa Domi

Un vero e proprio sogno ad occhi aperti in una delle più belle location di Napoli: il Fantasy Park è pronto ad accogliere bambini e famiglie in un’atmosfera fiabesca, tra colonne sonore Disney e scenografie mozzafiato che daranno vita ad una festa unica e coinvolgente. Si tratta di uno degli eventi organizzati dalla Sundance Napoli che si svolgerà tra gli spazi della celebre location partenopea.

Dalle 16 alle 23 i partecipanti saranno accolti all’interno di un Giardino Incantato, con spettacolare vista sul Golfo di Napoli, dove potranno ammirare le esibizioni di giocolieri, fatine luminose e mascotte giganti Disney. Assisteranno, inoltre, a Bubbles Show e proiezioni in 3D con i capolavori Disney.

Non mancheranno attività e giochi per i più piccoli come il truccabimbi, la babydance e l’area gonfiabili. Il tutto accompagnato da un’area ristoro che si accompagna ad un cocktail bar, per consentire anche agli adulti di trascorrere piacevoli momenti di pausa, e uno street food di dolci.

Per partecipare all’evento bisogna acquistare il biglietto, esclusivamente online, sulla piattaforma Eventbrite. Il costo è di 10 euro per i bambini a partire dai 2 anni così come per gli adulti. Non è consentito introdurre cibi o bevande all’interno della Villa mentre è possibile portare con sé animali di piccola taglia.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Napoli Fantasy Park;

Quando: sabato 8 giugno 2024 dalle ore 16:00 alle 23:00;

Dove: Villa Domi, Salita Scudillo 19, Napoli;

Biglietti: acquistabili solo online su Eventbrite, il prezzo per bambini dai 2 anni e adulti è di 10 euro;

Info: 3204430086 (whatsapp).