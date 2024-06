In Campania arriva il Circo Incantato, 4 giorni di spettacoli mozzafiato: l’ingresso è gratis

Dal 27 al 30 giugno 2024 torna l’Atella Sound Circus, il Festival di musica dal vivo e arti di strada che si terrà nella suggestiva cornice del Casale di Teverolaccio di Succivo, nel Casertano, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio circo incantato. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’Associazione Artenova, sostenuto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Papa e dal delegato alla cultura Giuseppe Mitrano che ha rinnovato il suo impegno confermando il patrocinio economico e morale. L’ingresso è gratis per tutti.

Atella Sound Circus, 4 giorni nel magico mondo del circo: è gratis

Giunto alla sua settima edizione, l’Atella Sound Circus regalerà ben 4 giorni di musica, arte e divertimento, tra spettacoli indimenticabili e performance mozzafiato che vedranno la partecipazione di 18 artisti di strada e circensi, buskers e musicisti di rilievo internazionale. La giornata inaugurale del 27 giugno sarà interamente dedicata ai bambini.

Per tutta la durata dell’evento, a partire dalle 18:00, si alterneranno i seguenti artisti:

Tadam Circo con spettacoli di teatro, giocoleria, manipolazione, cerchio aereo, trapezio statico, trampoli;

con spettacoli di teatro, giocoleria, manipolazione, cerchio aereo, trapezio statico, trampoli; Circo Entero con spettacoli di giocoleria e trapezio;

con spettacoli di giocoleria e trapezio; Djaco con The Animal Freak Show tra circo, comicità e follia;

con The Animal Freak Show tra circo, comicità e follia; Gahia Fiorini in Mrs. Rompibolle, spettacoli di bolle di sapone;

in Mrs. Rompibolle, spettacoli di bolle di sapone; Nicola Macchiarulo tra giocoleria, magia e mimo;

tra giocoleria, magia e mimo; Giulio Linguiti con In Cerchio;

con In Cerchio; Pyrovaghi in Back To Life, Danza del Fuoco indiana;

in Back To Life, Danza del Fuoco indiana; Scuola di Danza Ensemble con esibizioni di ballo;

con esibizioni di ballo; Roberto Palloncini specializzato nell’arte di creare qualsiasi cosa con i suoi palloncini;

specializzato nell’arte di creare qualsiasi cosa con i suoi palloncini; La Murga Los Espositos tra musica, danza e teatro.

Anche il cartellone musicale prevede ospiti di grande spessore. Si parte il 28 giugno con la promettente musicista napoletana Dub Marta e Paolo Baldini, considerato il miglior musicista e produttore reggae e dub italiano. Seguirà il concerto buskers dei Soulpalco fra tarantelle e tammurriate.

Sabato 29 giugno ci saranno gli Electric Circus e la Funky Club Orchestra tra funky, soul, elettronica e disco music. Il concerto buskers dell’Hot Swing Quartet, inoltre, proporrà un salto nelle sonorità degli anni ’30 e ’40. Domenica 30 giugno chiudono i concerti di questa edizione La NovaBeat Orchestra e i buskers Do Brasil. Non solo spettacoli, musica e intrattenimento per tutti ma anche tanto cibo: stand gastronomici e food truck con prodotti tipici locali saranno aperti per deliziare gli ospiti con le migliori prelibatezze.