Sagra del Casatiello in Campania: 3 giorni di cibo e spettacoli, ingresso gratis

A Sant’Arpino, in provincia di Caserta, torna la Sagra del Casatiello. L’evento è giunto alla sua trentesima edizione e si terrà in Piazza Macrì dal 21 al 23 giugno 2024. L’ingresso è libero.

Saranno tre giorni dedicati alla gastronomia, all’artigianato e al folklore locale, tra buon cibo, animazione, visite guidate e spettacoli. L’apertura degli stands gastronomici e artigianali è fissata alle ore 18:00, accompagnata da momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

La manifestazione costituisce l’occasione per rinverdire un’antichissima usanza. Gli Atellani, per festeggiare l’avvento della primavera e della Pasqua, si riunivano per una scampagnata nello spazio antistante il complesso monasteriale di San Francesco di Paola e, in tempi più recenti, nell’area attigua il romitorio di San Canione. Qui, tra musiche popolari e balli coinvolgenti, consumavano il Casatiello, rozzo rustico e prelibata pietanza della cucina contadina, oggi sintesi di valori e costumanze.

Il programma

Domenica 16 giugno 2024, alle ore 10:30, presso il Palazzo Ducale si terrà la presentazione della XXX Sagra del Casatiello di Sant’Arpino. Il 20 giugno invece, sempre alle ore 10.30, la premiazione del “MIGLIOR CASATIELLO ATELLANO” in collaborazione con l’associazione “GUSTO TERRITORIALE” Chef Antimo Migliaccio. Il vero e proprio evento si terrà invece i giorni venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.

Venerdì 21 giugno

Ore 18:00 – Apertura Stands gastronomici e artigianali (Piazza Macrì);

Ore 18:00 – Mostra di pittura: “Il gusto dell’arte che emoziona” (Pinacoteca Comunale “Massimo

Stanzione”) – Palazzo Ducale;

Ore 19:00 – Visite guidate al Palazzo Ducale e alla Chiesa di S. Elpidio V. curate dall’ASS. SPAZIO

VIRALE E FORUM GIOVANI;

Ore 20:00 – I Reali di Napoli in visita a Sant’Arpino per l’assaggio del casatiello. Rappr. storica dell’ASS.

“RIEVOCATORI ANTIQUA TEMPORA”;

Ore 21:00 – Esibizione di balli popolari a cura dell’ASS. SUD-FOLK-DANCE”.

Ore 21:30 – La FESTA DELLA TAMMORRA fa tappa alla Sagra.

Sabato 22 giugno

Ore 10:30 – Mini seminario con con degustazione di vino e casatiello e visite guidate.

Ore 18:00 – Apertura Stands gastronomici e artigianali (Piazza Macrì);

Ore 18:00 – Mostra di pittura: “Il gusto dell’arte che emoziona” (Pinacoteca Comunale “Massimo

Stanzione”) – Palazzo Ducale;

Ore 19:00 – Visite guidate al Palazzo Ducale e alla Chiesa di S. Elpidio V. curate dall’ ASS. SPAZIO

VIRALE E FORUM GIOVANI;

Ore 20:00 – I Reali di Napoli in visita a Sant’Arpino per l’assaggio del casatiello. Rappr. storica dell’ASS.

“RIEVOCATORI ANTIQUA TEMPORA”;

Ore 21:00 – Musica Classica Napoletana con “MAESTRO MASIELLO MANDOLINO”.

Domenica 23 giugno

Ore 18:00 – Apertura Stands gastronomici e artigianali (Piazza Macrì);

Ore 18:00 – Mostra di pittura: “Il gusto dell’arte che emoziona” (Pinacoteca Comunale “Massimo

Stanzione”) – Palazzo Ducale;

Ore 19:00 – Visite guidate al Palazzo Ducale e alla Chiesa di S. Elpidio V. curate dall’ ASS. SPAZIO

VIRALE E FORUM GIOVANI;

Ore 20:00 – i Reali di Napoli a Sant’Arpino pe l’assaggio del casatiello. Rappr. storica dell’ASS.

“RIEVOCATORI ANTIQUA TEMPORA.

Ore 21:00 – Premiazione concorso “UN MANIFESSTO PER LA SAGRA”;

Ore 21:30 – Canti e balli popolari con il gruppo “PARANZA PICENTINA”;

Ore 21:30 – Esibizione di balli popolari a cura dell’ASS. SUD-FOLK-DANCE”.

