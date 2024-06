A San Giorgio il Festival del Fantastico gratis più grande del Sud: 3 giorni di magia

Dal 14 al 16 giugno a San Giorgio a Cremano torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico a ingresso gratis che si terrà dalle 10 alle 22 negli spazi della suggestiva Villa Bruno. Si tratta di uno degli eventi organizzati dall’Associazione Culturale ALTANUR, promosso dal Comune guidato dal sindaco Giorgio Zinno.

A San Giorgio il Festival del Fantastico più grande del Sud: è gratis

Il tema di quest’anno è Il Tempo, lo Spazio, l’Incognito, declinato artisticamente dal maestro Marco Chiuchiarelli nell’immagine dell’evento. Nel corso delle tre giornate i visitatori potranno ammirare cosplayers e installazioni, cimentarsi in giochi, videogames e talk show con importanti content creator.

Dalla villa sangiorgese prenderà il via, così, un percorso “fantastico” dall’Area Harry Potter – con installazioni, giochi, cosplayer a tema e tanto altro – all’Area Kids con giochi giganti e laboratori ludico-creativi passando per l’Area Videogames. Diversi i talk in programma così come i laboratori per grandi e piccini da quello incentrato sugli Onigiri (polpette di riso triangolari giapponesi) al Live Painting con il famoso fumettista e scultore Pasquale Qualano.

Grande attesa per la Festa Tanabata, una tradizionale ricorrenza giapponese conosciuta anche come Festa delle Stelle Innamorate. Tra gli altri appuntamenti del Festival: i talk con Dentuto (illustratore Lupin III), Akira Toriyama, Shinorisu; gli incontri con La_Va_Lend, Paride The Pruld, Eva Serio; la seconda edizione del Fantasy Day Film Festival; l’Aperifantasy.

Ospite d’onore Teo Bellia, doppiatore di Michael J.Fox in Ritorno al Futuro. Grande attesa anche per il nuovo progetto della Douglas Edizioni rivolto agli autori emergenti: in tutti e tre i giorni del Festival, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, gli aspiranti autori potranno proporre i propri lavori. Si terrà anche la presentazione del romanzo I Lazahar, in libreria a novembre 2024, con i due autori, Giuseppe Buonaguro e Maria Germano.

“San Giorgio a Cremano ospita questo grande evento dal 2007, confermandosi anno dopo anno, una delle principali Fiere del Fantastico del Sud Italia e l’unica di tali dimensioni, ad ingresso gratuito. Migliaia le persone che popolano Villa Bruno, in diverse location in cui si svolgeranno incontri, attività ludico ricreative, presentazioni di libri fantasy e tanto altro. Il Fantasy è un volano culturale e di sviluppo anche dal punto di vista produttivo per la nostra città” – ha commentato il sindaco Giorgio Zinno.