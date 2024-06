Premio Troisi, 6 giorni di eventi gratis a San Giorgio. Da Buccirosso a Mr. Hyde: gli ospiti

Dal 24 al 29 giugno 2024 a San Giorgio a Cremano torna il Premio Massimo Troisi, la kermesse di spettacoli ed eventi dedicati all’artista napoletano che si terranno in Villa Bruno: questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il programma completo, in presenza del sindaco Giorgio Zinno, del governatore campano Vincenzo De Luca e dei diversi ospiti che prenderanno parte alla rassegna.

Premio Massimo Troisi: il programma degli eventi a San Giorgio

Il Premio Massimo Troisi nasce nel 1996, a due anni dalla morte del grande attore e regista di San Giorgio a Cremano, con l’obiettivo di premiare, attraverso un concorso nazionale, i migliori cortometraggi prodotti da esordienti e professionisti. Organizzato e promosso dalla Città di San Giorgio a Cremano e finanziato dalla Regione Campania, l’evento è affidato quest’anno alla direzione artistica di Gino Rivieccio.

Tutti gli spettacoli sono ad accesso libero e gratuito per tutti ma è necessario inoltrare la propria richiesta di prenotazione sul sito ufficiale del Premio Massimo Troisi. Come annunciato dal primo cittadino, le prenotazioni sono già aperte per le serate del 25, 26, 27 e 28 giugno. Per il gran galà finale, invece, la piattaforma sarà riaperta in un secondo momento, in una data non ancora annunciata. Per il giorno inaugurale della kermesse, il 24 giugno, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Di seguito il programma completo con i relativi ospiti:

Lunedì 24 giugno

ORE 18 BIBLIOTECA COMUNALE: concorso miglior testo teatrale, sceneggiatura cinematografica, scrittura seriale di fiction televisive; presentazione del libro Il Postino – La metafora di un’emozione di Irene Cocco.

ORE 20:00 VILLA BRUNO ARENA TARANTO: Dietro le Quinte di un Capolavoro talk show con Anna Bonaiuto, Carlo Di Maio, Gerardo Ferrara, Gaetano Daniele, Cloris Brosca, Lello Saragò, Roberto Conte, Alfredo Cozzolino.

ORE 21:30 VILLA BRUNO ARENA TARANTO: proiezione del film Il Postino.

Martedì 25 giugno

ORE 21:15 VILLA BRUNO: concorso migliore scrittura comica, migliore corto comico, migliore corto studentesco e omaggio ad Alighiero Noschese con Ciro Giustiniani, Massimo Masiello, Pino Guerrera, Luciano Maci, Massimiliano Cimino, con la partecipazione di Dado. Presentano Fabiola Cimminella e Gino Rivieccio.

Mercoledì 26 giugno

ORE 21:15 VILLA BRUNO: Nicola Piovani in Note a Margine.

Giovedì 27 giugno

ORE 21:15 VILLA BRUNO: semifinale concorso miglior attore comico, presenta Fabiola Cimminella con Ale e Franz. Ospiti della serata Marco Cristi e Lucio Gardin con la partecipazione di Francesco Baccini.

Venerdì 28 giugno

ORE 21:15 VILLA BRUNO: Carlo Buccirosso in Il Vedovo Allegro.

Sabato 29 giugno

ORE 21:15 VILLA BRUNO SERATA DI GALA: finale concorso miglior attore comico (presenta Susy Amoruso con Tiberio Timperi) e Premio alla Carriera a Leo Gullotta. Tra gli ospiti della serata Teresa De Sio, Mr. Hyde, Cinzia Leone, Ennio Marchetto, Maurizio Mattioli.