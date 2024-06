Sagra del Prosciutto Crudo Paesano: 2 giorni di piatti, panini e musica a ingresso gratis

Anche quest’anno a Castelpagano, in provincia di Benevento, torna la grande Sagra del Prosciutto Paesano, uno degli eventi più attesi della cittadinanza in vista del Ferragosto che si svolgerà nelle serate del 13 e 14 agosto 2024. La kermesse organizzata dalla Proloco di Castelpagano, annunciata da Il Trono di Sagre, è a ingresso gratis.

Sagra del Prosciutto Paesano a Castelpagano: 2 giorni di cibo

La manifestazione giunta alla sua 18esima edizione punta a celebrare una delle prelibatezze del territorio riempiendo la centrale piazza Municipio di profumi e sapori, in un’atmosfera di festa. Come ogni anno, per entrambe le serate, sarà possibile degustare sia il menù vassoio, a base di prosciutto paesano e non solo, sia i panini, a prezzi del tutto accessibili (gli scorsi anni, ad esempio, il costo era di circa 10 euro per il menù e 3,50 euro per il panino).

Specialità pronte a deliziare anche i palati più esigenti, da consumare unitamente ad un buon bicchiere di vino rosso, godendosi le esibizioni di musica dal vivo che animeranno la sagra. Protagonista della due giorni è sicuramente l’inimitabile prosciutto crudo, con stagionatura tradizionale di due anni, affiancato da tante altre pietanze tipiche campane.

Cittadini, visitatori e turisti avranno, dunque, la possibilità di assaggiare e degustare una delle varietà di prosciutto crudo più buone in assoluto, divertendosi allo stesso tempo e trascorrendo piacevoli serate estive tra le vie del Beneventano, all’insegna del gusto e del divertimento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra del Prosciutto Paesano;

Quando: martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2024;

Dove: piazza Municipio, Castelpagano, provincia di Benevento.