Sapori e meraviglia a Portici: la Reggia apre di sera per deliziare tutti con i migliori vini

Il 4 luglio 2024, alle ore 20:30, nella splendida cornice dell’Orto Botanico della Reggia di Portici prenderà il via Vini in Reggia, l’appuntamento esclusivo dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio che consentirà ai partecipanti di immergersi in un percorso di gusto, perdendosi tra le meraviglie di una location d’eccezione. Si tratta di un evento organizzato dal Golden Mile Experience in collaborazione con il maestoso sito borbonico.

Degustazione vini e prelibatezze alla Reggia di Portici

Ancora una volta la Reggia di Portici aprirà eccezionalmente di sera, accogliendo gli amanti del vino per offrire loro una serata indimenticabile, all’insegna della degustazione e della cultura. I partecipanti avranno la possibilità di assaporare vini pregiati, valutandone le caratteristiche organolettiche e scoprendo i migliori abbinamenti con una varietà di pietanze.

Il tutto in presenza di professionisti del settore con le degustazioni a cura del sommelier Antonio Albanese e le prelibatezze sapientemente preparate dallo chef Giuseppe Izzo. Protagonista della serata sarà il vino dell’azienda vinicola specializzata Sorrentino Vesuvio.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza enogastronomica senza precedenti in un contesto storico e affascinante che arricchirà il tour enologico dando inizio ad un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori e aromi raffinati, in uno dei siti culturali più belli del territorio.

Per partecipare a Vini in Reggia è possibile acquistare il biglietto d’ingresso esclusivamente online attraverso la sezione dedicata del sito ufficiale della Reggia di Portici. Il costo è di 30 euro e comprende sia la visita guidata che la degustazione di vini, accompagnata dalle proposte culinarie dello chef. Il percorso verrà accompagnato con musica e dj set. Il parcheggio interno alla Reggia è gratuito fino ad esaurimento posti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Vini in Reggia, percorso più degustazione di vini;

Quando: giovedì 4 luglio 2024 dalle ore 20:30;

Dove: Orto Botanico della Reggia di Portici, via Università 100, Portici (Napoli);

Info e contatti: 392 654 2014;

Biglietti: acquistabili solo online sulla sezione dedicata sul sito della Reggia di Portici al costo di 30 euro a persona.