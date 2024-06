È stata una serata senza precedenti quella vissuta da Geolier e da tutti i suoi fan allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Davanti a quasi 43mila spettatori, il rapper di Secondigliano ha dato il via al ciclo di tre concerti che si terranno nell’impianto flegreo.

FOTO E VIDEO/ Maradona in visibilio per Geolier: anche Gigi D’Alessio sul palco con il rapper

Gli ospiti della prima serata sono stati Mavi, MV Killa, Luchè e Tony Effe, ma il gran finale ha regalato a sorpresa l’ingresso sul palco anche di Gigi D’Alessio. Geolier ha regalato al proprio pubblico tutte le sue canoni più famose: da ‘I pe me tu p te‘, che gli è valsa il secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, a ‘Chiagne’, ‘Per sempre’, ‘Money’, ‘So fly’, ‘Narcos’ e tante altre.

I suoi supporters sono però andati in visibilio con ‘P Secondigliano’: Geolier ha fatto salire sul palco dei bambini presenti nelle prime file, a testimonianza di non aver mai tagliato il cordone con le la propria gente.

Sabato 22 giugno e domenica 23 le altre due date: poi il cantante si esibirà al Rock in Roma il 28 giugno, all’ippodromo delle Capannelle, per poi proseguire il proprio tour in giro per l’Italia.