Geolier in concerto al Maradona dal 21 al 23 giugno: la scaletta delle tre serate

Geolier si prepara alla tre giorni di concerti allo stadio Diego Armando Maradona da domani 21 giugno fino a domenica 23. Il cantante ha voluto regalare un triplo appuntamento ai suoi fans che hanno risposto facendo segnare il “sold-out” per tutte le date. In una settimana non facile per il cantante che prima ha annunciato la fine della relazione con la sua storica fidanzata e poi, nella serata di martedì, ha dovuto rinunciare all’esibizione al Pizza Village per colpa di un problema personale. Il cantante però anche dai social ha annunciato di essere pronto per “spaccare Napoli”.

Geolier al Maradona, la scaletta delle tre serate, tra hit recenti e passate

Il cantante ha voluto regalare al suo pubblico trentanove brani, tra le nuove hit dell’ultimo album “Dio lo sa” oltre ai maggiori successi della sua carriera, tra cui anche “I p me tu p te”, la canzone portata dal rapper napoletano a Sanremo e che gli ha regalato il secondo posto. A Napoli tutti aspettano le sue tre serate di musica e spettacolo. Gli ospiti non sono ancora stati resi noti ma sicuramente le sorprese non mancheranno, tra vecchi amici e nuove promesse.