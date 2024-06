Pizza Village a Napoli, i nomi dei cantanti alla fiera: Geolier, Gigi D’Alessio, Clementino e tanti altri

Tutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 14 al 23 giugno 2024 per l’annuale edizione del Pizza Village. Uno degli eventi più attesi dai napoletani e non, tra tradizione, buon cibo e soprattutto tanto divertimento. Dopo il successo dello scorso anno, quest’anno si punta a fare il bis e l’organizzazione ha voluto puntare in alto sull’intrattenimento. Infatti, ogni sera, la Fontana dell’Esedra farà da sfondo a spettacoli imperdibili, con esibizioni di grandi nomi della musica italiana e napoletana, tra cui le star assolute del momento: Geolier e Gigi D’Alessio.

Da Geolier a Francesco Gabbani e Annalisa: tutti i nomi del Napoli Pizza Village

Da una degustazione all’altra i tanti spettatori potranno divertirsi e cantare a squarciagola le hit del momento grazie ai tantissimi artisti che, nei dieci giorni di fiera, si esibiranno sul palco montato vicino la Fontana dell’Esedra. Tantissimi i cantanti presenti all’evento tra cui: Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Coma Cose, The Kolors, Rocco Hunt, LDA, Noemi, Geolier, Clementino, Tiromancino, Bigmama, Petit e molti altri. Che saranno protagonisti nelle varie serate dell’evento.

La diretta dell’evento

L’evento sarà trasmesso interamente in diretta per un racconto quotidiano delle giornate, della città e dei suoi protagonisti in diretta radio/televisiva con RTL 102.5, prima radio in Italia e media partner ufficiale. Oltre alla musica però ci sono anche altri eventi tematici come il convegno #AperiPizzaRara e il workshop sull’intelligenza artificiale applicata alle pizzerie, organizzato dall’Università di Napoli Federico II. Aggiungeranno un tocco di approfondimento e innovazione al festival. Non mancheranno incontri con la stampa, degustazioni nella nuovissima Area Pizza Tales, master class gratis, laboratori per i più piccoli. Vi ricordiamo che l’ingresso è gratis ma il ticket degustazione può essere già acquistato online sul sito ufficiale dell’evento.