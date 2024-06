Geolier dopo l’addio alla fidanzata: “Con me solo ragazze di Napoli, mi piacciono assai”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Esse Magazine, il rapper partenopeo Geolier ha confermato la sua rottura con la storica fidanzata, sottolineando la volontà di aprire nuovamente il suo cuore in futuro soltanto per una ragazza che sia di Napoli.

Geolier: “La mia fidanzata deve essere di Napoli”

Sarebbe stata proprio questa dolorosa parentesi della sua vita a ispirare la gran parte delle sue nuove canzoni, come affermato dallo stesso artista: “Il mio disco parla d’amore perché è stato quello che ho vissuto. Parla anche della rottura che è stata la cosa più difficile da superare perché io ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Probabilmente è vero che si può amare una sola persona nella vita però non è che non ami più, ami in modo diverso”.

Quanto alla folla di donne che quotidianamente lo circonda ha detto: “A me tutte queste attenzioni mi annoiano. A volte sembra che tu nemmeno meriti quelle attenzioni. Anche se per il momento non le cerco proprio, anzi mi dà quasi fastidio. Io penso che non potrei stare con un’altra ragazza che non sia di Napoli. Non ci riuscirei proprio. Le ragazze di Napoli mi piacciono assai, amano nello stesso modo che amo io, sono sveglie e tu le devi trattare bene“.

Quanto ad una eventuale paternità ha rivelato: “Ci ho pensato a mettere su famiglia però a volte è solo una cosa per giustificare la noia che stai provando in quel momento. Non lo so se sono pronto, è una cosa troppo grande. Ora ha partorito la moglie di un mio amico, io l’ho visto cambiato, maturato. Ci vuole tutto il contorno, una vita stabile, anche all’infuori del lato economico, la situazione tua interiore, la casa, ci vuole tutto per fare un figlio. Se sei pieno di impegni, un bambino la notte non dorme e devi stare sveglio. Ci vuole una situazione stabile”.