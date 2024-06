Festival della Pizza, 3 giorni tra le migliori pizzerie e concerti: menù completo a 15 euro

Dal 28 al 30 giugno 2024 torna il Paestum Pizza Fest, il festival interamente dedicato alla pizza che, avvalendosi della partecipazione delle migliori pizzerie di Napoli e della Campania, darà il via ad un fine settimana di sapori e divertimento. L’appuntamento è al complesso Next, situato a Borgo Cafasso, in località Capaccio/Paestum.

Paestum Pizza Fest, festival della pizza: menù completo a 15 euro

Il festival, giunto alla sua seconda edizione, si è già imposto come uno degli eventi più attesi dell’estate, pronto a deliziare i partecipanti con le eccellenze della celebre tradizione culinaria partenopea. I visitatori avranno modo di immergersi in un vero e proprio percorso di gusto, suddiviso in 5 diverse aree tematiche: via della Pizza Tradizionale, via della Pizza in Teglia, via della Pizza in Pala, via della Pizza Contemporanea, via della Pizza Gluten Free.

All’interno del complesso sarà, dunque, possibile degustare le più svariate tipologie di pizze sapientemente preparate dai maestri del settore. Tra le pizzerie o panuozzerie presenti: Antica Pizzeria da Michele, Errico Porzio, Vincenzo Capuano, Pizza in Grammi, Vanacore, Il Mondo senza Glutine, Pizzeria Positano, Il Giardino degli Dei, Boris, ‘O Sarracin, Storie di Pane, Pizzeria del Corso, Madìa, A’ Puntella, Da Cicchetto, Le Grotticelle, Dazero, Giagiù, Napò Sushi e Pizza, Varnelli Bistrot, Nicola Noschese, Don Antonio 1970, I Borboni, Pizzeria Panoramica, Mulino Urbano

Non mancheranno dolci, specialità casearie, musica dal vivo, concerti e intrattenimento per i bambini. I più piccoli avranno a disposizione una ludoteca e un’area gonfiabili, messi a disposizione da Paestumlandia. Sul posto anche diversi bar e una postazione dedicata ai laboratori.

I biglietti per prendere parte all’evento sono acquistabili online, sulla piattaforma Postoriservato. Il ticket d’ingresso, dal costo di 15 euro, prevede l’accesso all’evento, con tutti gli spettacoli previsti, e un menù completo. Due sono le opzioni da poter scegliere: Menù Pizza che prevede una pizza intera, un trancio di pizza in teglia o in pala, una birra o una pepsi o l’acqua, caffè o amaro; Menù Gluten Free che prevede una pizza intera o un panuozzo, sidro o birra o acqua, caffè o amaro.