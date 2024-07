This is Wonderland incanta Napoli: 60 mila visitatori in un mese nel magico regno di Alice

A distanza di un mese dalla sua apertura a Napoli, This is Wonderland – Alice lost inside you ha già registrato 60.000 visitatori: un dato d’affluenza record destinato ad aumentare sempre di più, rendendo il magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, allestito alla Mostra d’Oltremare, una delle attrazioni più belle di questa estate.

This is Wonderland, è record: il regno di Alice incanta Napoli

Il villaggio di oltre 40.000 mq, ricreato presso la zona del Laghetto di Fasilides della Mostra, dà spazio a ben 1500 installazioni scenografiche luminose, 25 tracce musicali originali, uno show ricco di coreografie e luci, 2 performance tailor-made. Il tutto per catapultare i partecipanti in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie.

A completare l’esperienza, firmata dalla Lux Eventi, un caratteristico Shisha Bar in cui incontrare il Brucaliffo, scoprire la proposta food and beverage e condividere un narghilè in compagnia, in un ambiente unico, allestito secondo lo schema stilistico dell’intero scenario.

This is Wonderland offre la possibilità di rivivere la storia di Alice, capitolo dopo capitolo, lasciandosi trasportare dalla magia e dall’immaginazione. Durante il percorso tutti potranno perdersi tra le mura magiche del Labirinto di Carte, sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi, entrare nel mondo nebbioso del Bruco, scattare foto nell’area del Tè e lasciarsi sorprendere dalla propria immagine riflessa negli specchi disorientanti. Ogni sera, inoltre, sarà messo in scena uno spettacolo ideato e prodotto da professionisti di settore con artisti di fama mondiale provenienti da tutto il mondo.

Il villaggio resterà aperto tutti i giorni, dalle 19:00 alle 01:00 (con ultimo accesso alle 23:45), fino al 30 settembre 2024. I biglietti sono acquistabili online, sulla piattaforma TicketOne. Di seguito i prezzi validi dal lunedì al giovedì: adulti 13,50 euro; ridotto 4-12 anni 11,50 euro; ridotto over 65/accompagnatore disabile 12,50 euro; family pack 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) 10,25 euro. I bambini fino ai 3 anni di età e le persone con disabilità certificata superiore al 70% entrano gratis. Dal venerdì alla domenica le tariffe sono le seguenti: adulti 16,50 euro; ridotto 4-12 anni 13,50 euro; ridotto over 65/accompagnatore disabile 14,50 euro; family pack 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) 14,00 euro.