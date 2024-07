Arriva la grande Festa della Mozzarella di Bufala: 2 giorni di cibo e concerti gratis per tutti

Torna il 3 e 4 agosto 2024 a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, la grande Festa della Mozzarella, il Festival dell’Oro Bianco, che prende il nome di White Fest, giunto alla sua 46esima edizione, dedicato alla prelibatezza campana per eccellenza.

Festa della Mozzarella 2024 a Cancello ed Arnone

La mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone si caratterizza per il suo sapore unico ed inconfondibile, particolarmente salmastro. Viene, infatti, prodotta con il latte delle bufale nutrite con un’erba speciale che deve la sua particolarità alla vicinanza al mare.t

“Il 3 e 4 agosto a Cancello ed Arnone torna l’appuntamento con la Festa della Mozzarella. Vi aspettiamo per il 46esimo White Fest, il Festival dell’Oro Bianco. Due giorni ricchi di appuntamenti per la valorizzazione del territorio, della tradizione e della gastronomia. Cultura, musica ed eventi. Cancello ed Arnone si veste di bianco per omaggiare la mozzarella di bufala, l’oro bianco del nostro territorio” – è l’annuncio diffuso sui canali social ufficiali dell’evento.

Si susseguiranno 2 giorni di gusto e cibi genuini, tra stand allestiti per l’occasione pronti a deliziare anche i palati più esigenti. Tra i caseifici presenti, già svelati, spiccano il Caseificio Agnena e La Regina dei Mazzoni. Presto saranno svelati tutti gli altri partners dell’evento così come gli ospiti del cartellone degli spettacoli.

La kermesse darà spazio non solo alle prelibatezze ma anche a svariati momenti di svago e intrattenimento. Illustri ospiti hanno preso parte alle precedenti edizioni della Festa come Lucio Dalla o Antonello Venditti ma anche giovani talenti partenopei come Geolier e Rosario Miraggio. Al momento, tuttavia, non è stato ancora reso noto il programma musicale né i nomi degli artisti che allieteranno il Festival.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Mozzarella – White Fest, 46esima edizione Festival dell’Oro Bianco;

Dove: Cancello ed Arnone, provincia di Caserta, Campania;

Quando: sabato 3 e domenica 4 agosto 2024.