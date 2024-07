Magia sotto le stelle all’Anfiteatro campano: spettacolo di luci, percorso notturno e telescopi

Sabato 13 luglio 2024 all’Anfiteatro Romano di Avella prenderà vita Incantastelle, uno spettacolo mozzafiato che regalerà una indimenticabile esperienza immersiva a grandi e piccini tra fiabe, musica, astronomia e osservazione delle stelle. Si tratta di un evento a cura della Compagnia Citrea in collaborazione con Avellarte.

Spettacolo di stelle all’Anfiteatro Romano di Avella

Nell’affascinante scenario dell’Anfiteatro Romano, sotto il cielo stellato, sarà possibile assistere al musical fantasy itinerante cantato dal vivo che racconterà la storia di Vega e Altair, accompagnati dai loro amici venuti dalle stelle, per uno show da brividi, ricco di emozioni.

Tutti potranno partecipare attivamente all’avventura tramite la diretta osservazione astronomica del cielo oppure aiutando i protagonisti con la risoluzione di enigmi, immergendosi letteralmente tra le meraviglie del mondo astronomico in un percorso notturno magico e suggestivo.

Si parte alle ore 20 con l’ingresso e la visita guidata organizzata da Avellarte. Lo spettacolo Incantastelle avrà inizio alle 21 seguito, alle 22, dall’osservazione astronomica del cielo al telescopio a cura di Passione Astronomia, arricchita dalla presenza del divulgatore scientifico Pasquale D’Anna che accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso le stelle del cielo estivo, soffermandosi in particolare sul triangolo formato dalle stelle Vega, Deneb e Altair.

I partecipanti potranno osservare al telescopio la Luna, i pianeti, gli elementi del cielo, scoprendo, allo stesso tempo, la storia mitologica delle costellazioni. Attraverso i propri smartphone potranno scattare anche delle foto per immortalare l’indimenticabile esperienza.

Per vivere al meglio l’esperienza è possibile portare con sé una coperta per stendersi sul prato e godere dello spettacolo del cielo, oltre ad una torcia elettrica per agevolare il percorso notturno. Prima dell’inizio dello spettacolo è possibile anche concedersi un aperitivo o un piccolo pasto presso il Convivium Garden.

Per prendere parte all’evento è obbligatoria la prenotazione (da effettuare telefonicamente ai numeri 081 8259320/3209479173/ 3804309703). Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro per tutti, dai 3 anni in su.